La OIM respalda el modelo migratorio español y pide exportarlo a otros países

Encuentro de la OIM con el Gobierno de España - OIM

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, ha respaldado el modelo migratorio español y ha pedido exportarlo a otros países.

"Lo que España está demostrando tiene repercusiones más allá de sus fronteras", ha señalado Pope tras su visita de dos días a España, donde se ha reunido con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares; y con el director de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Antón Leis.

Según la OIM, Pope ha señalado que, "mientras Europa debate cómo gestionar la migración, España demuestra que las vías legales, la integración en el mercado laboral y la dignidad humana no son prioridades contrapuestas, sino la misma".

Además, ha recalcado que la organización "está dispuesta a ayudar a traducir esta experiencia en marcos de referencia de los que otros países y regiones puedan aprender".

Durante los encuentros, España y la OIM han reafirmado su compromiso de promover una migración "segura, ordenada y regular", basada "en la cooperación internacional, la dignidad humana y la responsabilidad compartida".

Ambas partes han destacado la importancia de abordar conjuntamente los retos migratorios, incluido el fortalecimiento de la cooperación en materia de movilidad laboral, reasentamiento, participación de la diáspora y gestión de la migración a lo largo de las costas españolas.

Igualmente, la OIM ha explicado que la movilidad laboral "bien gestionada" puede "contribuir a responder a las necesidades del mercado laboral, impulsar el crecimiento económico y crear oportunidades tanto para los migrantes como para las comunidades de acogida".

Finalmente, la organización ha mostrado su disposición a seguir colaborando con el Gobierno de España para apoyar iniciativas prácticas que respondan a la evolución de la dinámica migratoria y fortalezcan la cooperación interregional.