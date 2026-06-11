Elma Saiz asegura que "la prioridad nacional atenta contra la prioridad moral que pone en el centro el Papa"

Archivo - Varios migrantes son atendidos en Puerto de Arguineguín. - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha asegurado que la "prioridad nacional" que defiende Vox atenta "contra la prioridad moral que pone en el centro el Papa". Así lo ha expresado en una entrevista en TVE recogida por Europa Press al ser preguntado por la presencia de León XIV en Canarias donde tiene previsto mantener un encuentro con migrantes.

Saiz ha expresado su deseo de que la presencia del Pontífice en el muelle de Arguineguín sea la imagen de "la humanidad" "En estos tiempos la humanidad es lo más importante, cuando hay quienes intentan despojarnos de ella; detrás de cada cifra hay personas que están en un proceso migratorio muchas veces acompañado de dolor", ha defendido la titular de Migraciones.

En su opinión, el discurso del Papa sobre la migración es "un espaldarazo a la política del Gobierno de España", porque "pone en el centro el humanismo, la dignidad humana, el que no puede haber leyes para unos y para otros, ese es el mensaje que indudablemente choca de manera clara y contundente con esa nefasta y siniestra prioridad nacional que pivota en los acuerdos del PP y Vox".

Para la titular de Migraciones, "cuando se habla de que todo cristiano es un peregrino, no se puede enender que un creyente esté en contra de la persona migrante, es una incoherencia total".

Ha afeado, además, a PP y Vox su aplauso al discurso del Papa León XIV en el Congreso de los diputados mientras votan en contra de "leyes justas". "Los aplausos no transforman vidas, lo que transforman vidas son las leyes que ponen en el centro a las personas y esas leyes del PP y VOX con su prioridad nacional están en contra". "Hay que empezar a tener coherencia", ha añadido Saiz.

Ha expresado, asimismo, su preocupación por las exigencias de Vox en los gobiernos autonómicos de reducir fondos a entidades que trabajan con personas migrantes, y ha reprochado a las comunidades del PP su "insolidaridad" por rechazar el traslado de menores no acompañados.