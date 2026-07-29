El PP acusa al Gobierno de "hipocresía" y de "cero planificación" en la regularización de migrantes

Archivo - La diputada del PP Sofía Acedo. - Ananda Manjón - Europa Press - Archivo

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta del Partido Popular, Sofía Acedo, ha acusado al Gobierno de "hipocresía" en torno a la inmigración y de "cero planificación" en la regularización extraordinaria de migrantes.

"Es todo una hipocresía en torno a la inmigración, la han utilizado como moneda de cambio y como una manera de polarizar a la sociedad", ha denunciado Acedo, este miércoles, en una Jornada parlamentaria sobre los retos de la España actual, celebrada en el Congreso.

Para Acedo, hay un "descontrol total y absoluto" en la política migratoria del Ejecutivo pues el Gobierno "ha sido incapaz de determinar aquellos sectores donde se necesita mano de obra" que, "además, pueda aportar cierto valor añadido".

"Hemos abierto las puertas a una inmigración muy vulnerable. ¿Que tiene todo el derecho a venir? Sí, tiene derecho a venir por vías legales, a cumplir las leyes españolas y las leyes europeas. Pero es una inmigración muy vulnerable y, sin embargo, estamos cerrando las puertas a través de vías regulares a personas que pueden aportar un gran valor añadido", ha apuntado.

Así, ha asegurado que "la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez ha fracasado", algo que se demuestra, a su juicio, "en vidas que se pierden en el mar, en mafias enriquecidas, en fronteras desbordadas, en servicios públicos absolutamente tensionados" así como en "la regularización masiva".

"Resulta que ahora el impacto que asume el Gobierno es de 1,2 millones de personas", ha señalado, al tiempo que ha añadido que después "vendrá una segunda fase: todo el proceso de reagrupación como consecuencia de esa regularización". "Aquí ha habido cero planificación", ha afeado. A su vez, ha asegurado que esto ha generado "un caldo de cultivo para el rechazo ciudadano" a los migrantes.

También ha reprochado que "el Gobierno tenía la obligación de desarrollar una nueva ley de asilo y no lo ha hecho". "Este es el gobierno solidario, este es el gobierno humanista. No ha hecho nada. No ha atendido a los menores de protección internacional, que era su competencia directa y ha tenido que ser llamado en dos ocasiones. Le ha tirado de la oreja el Supremo", ha precisado.

Frente a ello, la dirigente del PP ha apostado por "un plan nacional donde se pivoten todos los elementos que tienen que concurrir para que haya una verdadera política migratoria" y ha defendido "el cumplimiento de la ley por parte de todos los inmigrantes" y "la protección de las fronteras". También ha valorado porsitivamente el Pacto Europeo de Inmigración y Asilo que, a su juicio, "viene a corregir ese déficit de acción legislativa y política por parte del Gobierno de España".

En la misma línea, el secretario general del PP, Miguel Tellado, que también ha participado en las jornadas, ha tachado de "absolutamente disparatada" la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez.