El PP pide en el Congreso mayor presencia de Frontex y procedimientos "ágiles" para tramitar solicitudes de asilo

Archivo - Varios migrantes son rescatados y trasladados por Salvamento Marítimo al puerto de Arguineguín, a 15 de enero de 2026, en Gran Canaria, Canarias (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a solicitar una mayor presencia de Frontex en terceros países y en el territorio español, así como procedimientos "ágiles" para tramitar solicitudes de asilo.

La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, se debatirá en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En concreto, los 'populares' solicitan impulsar, en el seno de la Unión Europea, la firma de nuevos acuerdos estratégicos de cooperación con países de origen y tránsito, "condicionados a mecanismos efectivos de readmisión, prevención de salidas de inmigración ilegal y lucha contra las mafias que trafican con seres humanos".

También propone coordinar con la Comisión Europea y los Estados miembros una revisión exhaustiva de los acuerdos migratorios existentes, evaluando su cumplimiento efectivo y promoviendo medidas "correctivas" ante incumplimientos.

Por otro lado, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo apuesta por establecer actuaciones conjuntas, en cooperación con la Unión Europea (UE), frente a terceros países que "instrumentalicen" la inmigración "como medida de presión o agresión híbrida" contra la UE o sus Estados miembros.

Asimismo, reclama una mayor presencia y despliegue operativo de Frontex en terceros países y en el territorio español, promoviendo la firma y actualización de nuevos Acuerdos de Estatutos que permitan operaciones conjuntas e intervenciones fronterizas "rápidas", en colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad españolas, con especial atención a Canarias, Baleares, Ceuta, Melilla y el Estrecho de Gibraltar.

En esta misma línea, exige aplicar y promover el uso de los conceptos de "país seguro de origen" y "tercer país seguro", así como el uso de listas comunes en todos los Estados miembros de la UE.

Además, aboga por implementar procedimientos "ágiles" para la tramitación de las solicitudes de asilo, "reduciendo así los flujos de inmigración ilegal y los riesgos para la vida de los inmigrantes, al tiempo que se incrementa la eficiencia del sistema nacional de asilo".

En la exposición de motivos de la iniciativa, el PP critica la "inexistente política migratoria" del Gobierno, que, según la formación, "ha supuesto una gestión marcada por la improvisación, el incumplimiento constante de la normativa española y europea en la materia y una ejecución deficiente de los fondos europeos disponibles, con la pérdida de decenas de millones de euros de financiación europea en plena emergencia migratoria".