Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, mantiene un encuentro con el Colegio de Abogados de Lanzarote, a 17 de junio de 2026, en Arrecife, Lanzarote, Las Palmas (España). - Europa Press Canarias - Europa Press - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará este jueves 26 de noviembre a El Hierro para abordar la situación de los menores migrantes no acompañados que han llegado a la isla en los últimos días.

Así lo han confirmado este miércoles fuentes de su departamento, que también han precisado que la ministra, a su llegada, mantendrá una reunión con el presidente del Cabildo insular, Alpidio Armas.

Posteriormente, la titular de Juventud e Infancia se desplazará hasta el Hospital Militar desplegado por el Gobierno de España en los últimos días y celebrará un encuentro con integrantes de Salvamento Marítimo Humanitario.

Canarias ha registrado este martes un nuevo récord de llegadas de inmigrantes por vía marítima después de que más de 1.900 personas hayan arribado a las costas de El Hierro en 14 cayucos en las últimas 24 horas y solo dos semanas después de que la isla registrase la última cifra histórica.

De las casi 2.000 personas, más de 120 son menores, y se suman a las 800 personas que llegaron este lunes y las más de 400 que lo hicieron el pasado domingo. Una situación que el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de "tristemente histórica" y ha asegurado que no hay respuesta del Gobierno central sobre "qué está pasando" en países de origen.