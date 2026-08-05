Rego viajará este viernes a Ceuta para trabajar en la acogida de los niños migrantes que se encuentran solos

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, viajará este viernes 7 de agosto a la ciudad autónoma de Ceuta para "seguir trabajando en la acogida de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad" tras la crisis migratoria del 30 y 31 de julio, según han informado este miércoles fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Las mismas fuentes han precisado a Europa Press que Rego mantendrá reuniones con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y con el delegado de Gobierno en la Ciudad, Miguel Ángel Pérez, entre otras.

Asimismo, han indicado que la ministra de Juventud e Infancia mantendrá encuentros con organizaciones de protección a la infancia durante su visita a Ceuta.

El viaje de Rego a Ceuta se produce una semana después de los acontecimientos vividos en la ciudad autónoma donde miles de personas migrantes, entre ellas, cientos de niños, entraron a nado o por el espigón en apenas 48 horas.

Desde el Ministerio de Juventud e Infancia han asegurado que desde el pasado lunes 27 de julio han estado "siguiendo de cerca" la situación en Ceuta y se ha mantenido en contacto y coordinación con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, con la Delegación de Gobierno en Ceuta y con el resto de administraciones "para garantizar los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados que se encuentran en la ciudad".

Entre otras actuaciones, Rego pidió a Ceuta la apertura de dos colegios para acoger a los menores migrantes llegados a la ciudad autónoma desde que comenzó la crisis migratoria, "especialmente" para "las niñas". El Gobierno también ha aprobado una partida extraordinaria de 25 millones de euros para Ceuta, en concreto, para la atención de los menores migrantes.

Unos 1.100 menores migrantes están en estos momentos acogidos en Ceuta, según los datos ofrecidos este miércoles por el presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas. En una entrevista con TVE, Vivas ha afirmado que se están realizando traslados de menores desde Ceuta a la Península aunque fuentes de Juventud han precisado posteriormente a Europa Press que estos traslados que se están produciendo son de menores que ya estaban en la ciudad antes de la crisis del 30 y 31 de julio.

Este martes, fuentes del Ministerio, apuntaron que están trabajando para la activación "de todos los mecanismos disponibles" para dar "una acogida digna" a todos los niños, niñas y adolescentes que han llegado en los últimos días a Ceuta.

En concreto, aseguraron que están contemplando el traslado a la Península --previsto en la Ley de Extranjería, que establece la acogida vinculante y solidaria por parte de las comunidades autónomas ante una situación de contingencia migratoria extraordinaria--, la reagrupación familiar --"siempre que existan familiares en sus países de origen y se corroboren que las condiciones garantizan el interés superior del menor"-- y los convenios con ONG dedicadas a la protección de personas menores de edad, también previstos en la ley.

Todos estos mecanismos, según indicaron, están contemplados en los trabajos de coordinación del Ministerio de Juventud e Infancia con el resto de administraciones "y se aplicarán de manera individualizada atendiendo a la mejor fórmula para garantizar los derechos de cada uno de estos niños, niñas y adolescentes".

Además, las mismas fuentes precisaron que, en este momento, se ha "reforzado" la "filiación individualizada" de los menores, "un paso imprescindible para ofrecer una cifra exacta y poder ser trasladados a los dispositivos de protección de la infancia".