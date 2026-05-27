Saiz reivindica la regularización de migrantes como "oportunidad única" y PP dice que es una política "equivocada"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene durante una sesión plenaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha reivindicado la regularización extraordinaria de migrantes como "oportunidad única", mientras el PP ha defendido que se trata de una política "equivocada".

"Por mucho que les pese, la regularización extraordinaria es una oportunidad única para que quienes viven aquí tengan derechos y obligaciones y salgan de la marginalidad", ha asegurado Saiz.

Así lo ha puesto de manifiesto la ministra en el Congreso tras ser interpelada por el 'popular' José Vicente Marí Bosó sobre su desempeño como ministra y las políticas desarrolladas desde su Ministerio.

En este sentido, Saiz ha destacado las "sustanciales diferencias" entre el PP y el Gobierno en materia migratoria. La ministra ha defendido la regularización y la pluralidad y la prosperidad, frente a quienes apuestan por la deportación y la pobreza. "Y esa postura es una cuestión ideológica y es una cuestión de valores, de los que ustedes carecen", ha añadido.

Igualmente, ha compartido las cifras del Ejecutivo sobre los afiliados extranjeros, con 3,2 millones de trabajadores, el 14,4% del total. "Y eso es así porque este Gobierno, frente al ruido, prioriza las vías legales, ordenadas y seguras", ha recalcado.

Del mismo modo, ha subrayado que, desde el 2022, se han registrado 750.000 autorizaciones de arraigo y ha agregado que más de 241.000 de estas personas trabajan y cotizan en la Seguridad Social en España. "Son datos que matan su relato de miedo", ha indicado.

No obstante, la ministra ha admitido que queda "camino por recorrer" y que se trata de un "camino continuo" que "exige inconformismo". "Porque progresar significa avanzar juntos en derechos, en obligaciones y en libertades", ha concluido.

PP DENUNCIA "ABSOLUTO FRACASO" EN POLÍTICAS MIGRATORIAS

Por su parte, Marí Boso ha denunciado que las políticas migratorias del Gobierno "son un completo y absoluto fracaso". Además, ha añadido que son "equivocadas", con una "regularización masiva equivocada".

"Ustedes han aprobado un expediente de regularización masiva. En diciembre del 24 su secretaria de Estado dijo que con el Pacto Europeo de Migraciones y Asilo era imposible aprobar regularizaciones colectivas. ¿Por qué la han aprobado en marzo? Porque había elecciones, señora Saiz", ha reprochado.