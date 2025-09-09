Saiz tras suprimir Murcia en colegios el programa de lengua árabe: "Medidas de PP y Vox siguen calentando el ambiente"

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 9 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado las medidas del PP y Vox en Murcia, que "siguen señalando, calentando el ambiente, discriminando y atentando contra la convivencia", tras suprimir en los colegios el programa de lengua árabe.

"Torre Pacheco y Jumilla no han acabado. Las medidas del PP y Vox en Murcia siguen señalando, calentando el ambiente, discriminando y atentando contra la convivencia. Primero fueron contra la libertad de culto y ahora contra la lengua", ha asegurado la ministra en un mensaje en la red social X.

Así lo ha puesto de manifiesto después de que la Consejería de Educación y Formación Profesional ha decidido suprimir el programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, en el que participaban unos 300 alumnos, en virtud del acuerdo alcanzado por el Gobierno regional y Vox para sacar adelante los Presupuestos de la Comunidad correspondientes a 2025.

Precisamente, una de las condiciones de Vox para apoyar las cuentas regionales era la supresión de este programa educativo. De hecho, el presidente provincial del partido, José Ángel Antelo, señaló hace unos meses que "en las aulas de la Región de Murcia solo debe implantarse la cultura española".

En julio, el Ayuntamiento de Jumilla (Murcia) aprobó una moción, fruto de una transaccional del PP a un texto de Vox, que finalmente contó con el apoyo de los 'populares' y la abstención de los de Abascal, que pide prohibir todo tipo de actividades ajenas a las deportivas en estas instalaciones. Se da la circunstancia de que en ellas han tenido lugar en el pasado celebraciones musulmanas, con el fin del Ramadán o la Fiesta del Cordero en el pasado. En un punto previo de la moción, se insta al Gobierno municipal a promover actividades, campañas y propuestas culturales que defiendan la identidad española y protejan los valores y manifestaciones religiosos en España.

También durante el verano, en Torre Pacheco (Murcia), tuvieron lugar altercados que derivaron en agresiones y amenazas dirigidas especialmente a jóvenes magrebíes.