Sumar pide rapidez en la resolución de la apatridia de los saharauis ante la "discriminación" en la regularización

Archivo - El diputado de Sumar Enrique Santiago, durante el pleno del Congreso de los Diputados, a 28 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Justicia e Interior de Sumar en el Congreso, Enrique de Santiago, ha pedido este jueves rapidez en la resolución de las solicitudes de apatridia de las personas saharauis ante la "discriminación" de este colectivo en el Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes, aprobada por el Consejo de Ministros este martes.

"Miren, el problema de los solicitantes de la apátria, En general, se arreglaría muy sencillamente aplicando la ley con celeridad. Lo que no puede ser es que una solicitud de apatridia tarde en tramitarse en España tres, cuatro, y ha habido casos de hasta cinco años. Eso es lo que no puede ser", ha asegurado en rueda de prensa en la Cámara Baja.

En este sentido, el portavoz de Izquierda Unida ha explicado que en el Real Decreto de regularización "no ha habido una exclusión de ninguna nacionalidad ni de ningún origen", sino "una discriminación que afecta directamente a las personas de origen saharaui por no poder compatibilizar ambos procedimientos", como sí sucede en el caso de los solicitantes de protección internacional.

Además, ha advertido de que los solicitantes de apatridia no están excluidos del proceso de regularización, pero, en cambio, sí se ven perjudicados al no poder compatibilizar ambos procedimientos. Esto les obliga, en la práctica, a renunciar a su solicitud de apatridia si quieren acceder a la regularización, una decisión que el dirigente ha considerado "nada aconsejable".

Asimismo, ha apuntado que desde la formación trabajan "para buscarle una solución inmediata para que esa discriminación desaparezca y para que esas personas que están en procedimiento de apatridia tengan rápidamente reconocidos los mismos derechos y efectos que tendrían si optaran al proceso de regularización". "Soy optimista porque desde mi punto de vista, técnicamente, la solución es sencilla. Vamos a seguir trabajando y a presionando para conseguir ese tema", ha subrayado.

No obstante, ha indicado que "hay argumentos jurídicos suficientes" para no haber llevado adelante esta "discriminación" entre los solicitantes de asilo y los solicitantes de apatridia. Fuentes de la formación han asegurado que el año pasado solicitaron acogerse al estatuto de apátrida en España casi 4.000 personas, el 95% de ellas saharauis.

En esta misma línea, Santiago ha mostrado su apoyo a los trabajadores de las oficinas de extranjería, que han convocado una huelga por sus condiciones laborales, y ha reconocido las dificultades en las que desempeñan su trabajo. Así, ha asegurado que Sumar trabaja para atender sus demandas "lo antes posible", con el objetivo de garantizar tanto el funcionamiento de los servicios como el desarrollo del proceso de regularización.

Asimismo, ha destacado el papel de las organizaciones de migrantes, entidades sociales y confesiones religiosas que impulsaron la iniciativa legislativa popular (ILP) que dio origen a esta medida, a quienes ha calificado como "los verdaderos héroes".

"ARGUMENTOS FALSOS" DEL PP

Por otro lado, ha cargado contra el PP por su rechazo actual a la regularización y ha recordado que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo apoyó la admisión a tramitación en el Congreso de la ILP. "No entendemos que ahora se opongan con argumentos falsos y demagógicos en unos casos y directamente con mentiras en otros casos", ha afirmado.

En concreto, ha avisado de las dificultades que tienen algunas personas para obtener el certificado de ausencia de antecedentes penales en sus países de origen. "Tengan cuidado a la hora de hablar de la obligatoriedad de presentar antecedentes penales porque me imagino que personas que han salido por ejemplo de Venezuela o de Irán alegando persecución, el señor Feijóo sabrá que, si su regularización en España depende de pedir antecedentes penales, es más que probable que no los obtengan en su país de origen", ha argumentado dirigiéndose al PP.

De la misma manera, ha tildado de "inaceptable" y, a su juicio, "debe ser pecado" que comunidades autónomas del PP hayan anunciado que van a recurrir esta regularización ante los tribunales. "A ver cómo justifica el Partido Popular y estos ocho gobiernos del Partido Popular ante la Conferencia Episcopal o ante el Papa, que va a estar aquí en España y en esta casa el próximo mes de junio, cómo van a justificar esta actitud especialmente escandalosa por parte del Partido Popular de Madrid", ha señalado.

Santiago también ha destacado "la imprescindible necesidad de acelerar" la aprobación de la Ley de Reconocimiento de Nacionalidad a los saharauis que fueron españoles de origen y a sus descendientes. La norma ha recordado que fue elaborada por Izquierda Unida y que fue presentada en la anterior legislatura y tomada en consideración. "La hemos vuelto a presentar a través del Grupo Parlamentario Sumar en esta legislatura. También ha sido tomada en consideración y está actualmente en la Comisión de Justicia con todas las enmiendas presentadas", ha asegurado para añadir que "hay amplia mayoría parlamentaria para sacarla adelante".

RELACIONES CON MARRUECOS

Finalmente, ha dicho que el PSOE ha tenido "un grave error de visión estratégica" en cuanto a las relaciones con Marruecos. "El Partido Socialista ha creído que mantener unas buenas relaciones con un país vecino dependía de la posición que se tuviera respecto al Frente Polisario y esto no es así en absoluto, como estamos viendo. Es decir, las reivindicaciones de Marruecos exceden en mucho el Sáhara Occidental", ha asegurado.

Del mismo modo, ha apuntado que el PSOE, a la hora de abordar cuestiones que tienen que ver con los derechos del pueblo saharaui, "no se atreve a tomar medidas contundentes conforme al derecho internacional por miedo a actuaciones de Marruecos".