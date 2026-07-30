Tellado acusa al Gobierno de "dejación de funciones" ante el "colapso migratorio" en Ceuta

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha acusado al Gobierno de "dejación de funciones" ante el "colapso migratorio" en la ciudad autónoma de Ceuta donde están "llegando 200 personas al día" a nado desde Marruecos durante las últimas semanas.

"Lo que está sucediendo en Ceuta es desde luego una crisis migratoria en toda regla. Están llegando 200 personas al día a lo largo de las últimas semanas y es evidente que el Gobierno de España tiene que actuar ante este colapso migratorio", ha indicado Tellado, este jueves, en rueda de prensa tras la reunión del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con los consejeros de Medio Ambiente de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

Además, ha acusado al Ejecutivo de "dejación de funciones" porque, a su juicio, "ha desatendido sus responsabilidades en materia de migración y ha desatendido el control de las fronteras"; y ha lamentado que "no será por falta de advertencias".

"Lo que ha habido es una dejación de funciones y hoy sabemos que esa dejación de funciones tiene un coste enorme para los ceutíes. El Gobierno de la nación es quien tiene las competencias en inmigración, el Gobierno, y si no está dispuesto a asumirlas lo que tiene que hacer es dejar paso a otro Gobierno de España que sí las asuma", ha insistido.