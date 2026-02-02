Un total de 175 migrantes están internados en alguno de los CIE activos en España que Podemos pide cerrar

Archivo - Fachada del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca, a 26 de septiembre de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

España cuenta en la actualidad con 175 migrantes internados en los siete Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) activos, según han asegurado fuentes del Ministerio del Interior a Europa Press.

En concreto, estas mismas fuentes detallan que el CIE de Algeciras alberga a 16 personas, el de Aluche (Madrid) a 72, el de Zapadores (Valencia) a 24, el de Zona Franca (Barcelona) a 30, el de Murcia a 31, el de Hoya Fría (Santa Cruz de Tenerife) a uno, y el de Barranco Seco (Las Palmas de Gran Canaria) a uno también.

Un total de 1.863 migrantes ingresaron en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en 2024, 222 menos que en 2023, según se desprende del informe 'Raíces Tras los Muros', del Servicio Jesuita Migrante (SJM), presentado en el Congreso de los Diputados en septiembre del año pasado.

Igualmente, el SJM señala en el informe que la mayoría de los internamientos se produjeron por causa de expulsión: 1.563 personas (83,90%) frente a 300 por devolución (16,10%). En cuanto a las repatriaciones forzosas, a lo largo de 2024 se registraron un total de 3.286. De ellas, 2.923 correspondieron a expulsiones (88,95%) y 363 a devoluciones y salidas obligatorias (11,05%). El 31,56% (1.037) de las 3.286 se ejecutaron desde CIE.

La duración media del internamiento en CIE es de 33,66 días, según el SJM, que pidió "mayor transparencia" por parte de la Administración y que se publiquen periódicamente informaciones sobre datos y procedimientos.

PODEMOS QUIERE ACABAR CON LOS CIE

Precisamente, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado este lunes que su formación aspira a derogar la actual Ley de Extranjería y el cierre de los Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) en el marco de una futura negociación sobre el traspaso de competencias migratorias a Cataluña.

"Nosotros seguiremos peleando para que personas vulnerables y personas migrantes puedan tener más derechos", ha enfatizado Fernández para estimar que la regularización extraordinaria de migrantes, pactada entre PSOE y Podemos y puesta en marcha por el Gobierno, alcanzará a entre 500.000 y 800.000 personas.

No obstante, ha subrayado que su formación no se conforma con esta medida y quiere más, como modificar la actual Ley de Extranjería, acabar con los CIE y terminar con las "redadas racistas" que, a su juicio, se producen en España por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.