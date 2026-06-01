UGT y CCOO se personarán en la causa abierta por el proceso de regularización en el Supremo

Archivo - Varias personas hacen cola para conseguir el certificado de vulnerabilidad en una Oficina de Asistencia en Materia de Registro, a 22 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras (CCOO) han anunciado que se personarán en la causa abierta por el proceso de la regularización extraordinaria de migrantes en el Tribunal Supremo.

Ambos sindicatos se van a personar, como organizaciones sindicales legítimamente interesadas y en calidad de demandadas, en el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el Real Decreto que aprueba la regularización.

El recurso referido, que se sustancia ante el Tribunal Supremo, está interpuesto por asociaciones, Vox y el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Este ha mantenido ya varias actuaciones procesales como el intento de las organizaciones recurrentes de suspender, tanto de manera cautelarísima como de manera cautelar, la vigencia de dicho decreto y, más específicamente, de su proceso de regularización.

Los sindicatos han recordado que en ambas ocasiones el Tribunal Supremo ha desestimado las "dislocadas pretensiones" de los recurrentes por considerarlas "impropias e injustificadas".

"La regularización supone un paso adelante para reconocer derechos, aflorar empleos de la economía sumergida y dignificar la vida de miles de personas que ya están aquí y que van a contribuir a partir de ahora aún más en términos de tributaciones y cotizaciones a la Seguridad Social", han subrayado.

Ambos sindicatos contribuyen a la efectiva aplicación de la regularización, a través de un plan especial de movilización de recursos sindicales propios para asesorar y presentar solicitudes.

Finalmente, UGT y CCOO apuestan por un modelo migratorio "legal, justo, eficaz y ágil que permita una integración social y laboral efectiva de los miles de nuevos vecinos y vecinas que se incorporan a la sociedad española". "Y para hacer frente a los ataques de la extrema derecha y la dignidad y derecho a hacer su proyecto de vida con plenos derechos de todas las personas, vengan de donde vengan", han concluido.