Vox aborda con Senegal la gestión de menores extranjeros no acompañados en CyL, Aragón y Extremadura: "Se puede hacer"

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MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los vicepresidentes de Castilla y León y Aragón, Carlos Pollán y Alejandro Nolasco, junto con el director general de Servicios Sociales, Infancia y Familia, Eliseo Fernández, han mantenido este miércoles en Madrid una reunión institucional con el embajador de Senegal en España, Ibrahim Al Khalil Seck, para abordar la repatriación de menores extranjeros no acompañados a sus países de origen.

"Es un tema importante que dijimos que había que abordar y que se podía abordar, cuando había otras personas que desde fuera decían que no se podía. Con la ley en la mano y dentro de la legalidad sí que se puede hacer lo que otros no han querido hacer en mucho tiempo", ha asegurado el vicepresidente de Aragón en declaraciones a los medios tras el encuentro.

En concreto, dirigente de Vox ha recordado que el artículo 35.2 de la Ley Orgánica de Extranjería "faculta a las comunidades autónomas, no solo a los estados, a establecer acuerdos de colaboración con terceros países para la gestión de diversos asuntos".

"En este caso lo que hemos hecho es hablar de un tema que nos preocupa. Hemos tratado asuntos que entiendo que son de interés tanto para Senegal, para su país, como para las comunidades autónomas, en este caso de Extremadura, de Castilla y León y de Aragón, y que tiene que ver con la gestión de los menores que hay en nuestras comunidades autónomas", ha relatado.

Nolasco ha celebrado que ha sido una reunión "fructífera, agradable" y ha destacado que se han emplazado a "seguir explorando esas vías de comunicación ya de una manera más concreta".

"Todavía queda mucho por profundizar y por hablar", ha reconocido el dirigente de Vox, quien ha defendido que "cada vida humana merece respeto y lo que no se puede hacer es jugar con la vida de la gente": "Lo que hay que hacer es intentar estar siempre en el interés superior del menor".

En la misma línea, el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales de Castilla y León, Carlos Pollán, ha explicado que han mantenido esta primera "toma de contacto" con la Embajada de Senegal en vías a explorar las posibilidades que la Ley de Extranjería y el artículo 35.2 "permite tratar con los países de origen de esos menores no acompañados".

"Ha sido una reunión fructífera, muy agradable, por lo que tenemos que agradecer al embajador de Senegal en España que nos haya recibido. Es una primera toma de contacto y seguiremos explorando la situación y las posibilidades con la Embajada de Senegal", ha manifestado Pollán.

Desde el Gobierno de Extremadura también han destacado que se trata de una "primera toma de contacto" para empezar a trabajar en vías de colaboración con la República de Senegal para la gestión de los menores extranjeros no acompañados que están bajo su tutela y su responsabilidad. "La reunión ha ido muy bien, hemos mostrado ambas partes sintonía y nos hemos emplazado a continuar trabajando", han apuntado.