Vox recurrirá ante el Supremo la regularización extraordinaria de migrantes: "El PSOE se está cargando España"

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Vox recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto que aprobará este martes el Consejo de Ministros para la regularización extraordinaria de migrantes, tras un acuerdo entre PSOE y Podemos.

Así lo ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, en rueda de prensa, en la que ha destacado que solicitarán en el recurso la "suspensión inmediata" de cualquier regularización extraordinaria de inmigrantes.

"El PSOE se está cargando España y todo con tal de que Sánchez permanezca un rato más en la Moncloa, mientras la ilegalidad se premia y a los españoles nos castigan con impuestos abusivos y en esto se gastan el dinero de todos los españoles, no se lo gastan en los trenes, en sanidad, en educación, se lo gastan en fomentar el efecto llamada y pagar el alquiler de la Moncloa a los socios del Gobierno", ha manifestado.

Millán ha incidido en que Vox "se opone a la invasión, a la ruptura de identidad y al colapso de los servicios públicos", algo que, en su opinión, el Partido Popular no tiene "tan claro porque apoyó iniciar los trámites para la regularización de medio millón de inmigrantes ilegales, por mucho que ahora diga que son cortinas de humo".

"El PP ha contribuido a esa cortina de humo, ahora ha cambiado las tornas porque las encuestas dicen otras cosas y porque la realidad es la que es, pero el Gobierno de Aznar en su momento llevó a cabo una de las mayores regularizaciones de inmigrantes y el Partido Popular, por mucho que diga que no, votó a favor de iniciar los trámites para la regularización de medio millón de inmigrantes", ha recordado.

La portavoz de Vox ha advertido de que España "está en una situación límite, con unos servicios públicos que no soportan más tensión, con un problema de la vivienda tremendo, con un problema de inseguridad tremendo, en un país que no se puede permitir más inmigración, venga de donde venga y lleven el tiempo que lleven aquí".

"España no se lo puede permitir porque ni siquiera podemos atender a los nacionales, que deben tener prioridad las familias españolas lo primero, y el Partido Popular tiene un problema de incoherencia, únicamente se opone a Vox con total coherencia y fiabilidad. El PP ha contribuido al blanqueamiento de todas estas políticas de efecto llamada", ha aseverado Millán.