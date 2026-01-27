Sumar dice que la regularización extraordinaria de migrantes "ha tardado demasiado" y pide a Marlaska que cierre los CIE

1046080.1.260.149.20260127110743 El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar ha dicho que la regularización extraordinaria de migrantes, que se aprobará este martes en el Consejo de Ministros mediante real decreto, "ha tardado demasiado" y ha exigido al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que "dé un paso más y cierre los CIE" (Centro de Internamiento de Extranjeros).

"Ahora lo que exigimos a Marlaska es que dé un paso más y cierre los CIE. No se puede tener un gran discurso contra Donald Trump y permitir que en España haya cárceles racistas y que haya gente con miedo de ser encarcelada sin haber cometido ningún delito simplemente por una cuestión meramente administrativa", ha señalado el diputado de Sumar Alberto Ibáñez Mezquita en rueda de prensa en el Congreso de los Diputados.

No obstante, Ibáñez ha celebrado que el PSOE "por fin haya desbloqueado la regularización de más de medio millón de personas" que viven en España. "Muchos de ellos trabajan en nuestro país pero que todavía no tenían reconocidos derechos. Una gran noticia que ha tardado demasiado por culpa del Partido Socialista", ha comentado.

Aunque el diputado considera que "lo deseable" hubiera sido que esta medido pasara por el Congreso para ser aprobado, ha resaltado que los "fundamental" es que se salga adelante una medida que es "imprescindible".

En la misma línea, el diputado Gerardo Pisarello ha celebrado que se haya llegado a un acuerdo con el PSOE y que "se apruebe por urgencia el tratamiento de esta cuestión en el Consejo de ministros".

"Forma parte de las atribuciones reglamentarias que tiene el Ejecutivo, hay leyes que dan cobertura legal a que esto se pueda producir", ha asegurado Pisarello, quien ha defendido que esta medida se aprueba por "razones de humanidad básica frente a una ola reaccionaria que pretende dividir a la gente trabajadora por su origen".