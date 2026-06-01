Abierta la convocatoria de la VII edición del Programa RADIA de formación tecnológica para mujeres con discapacidad

Fundación ONCE, Conferencia De Consejos Sociales De Las Universidades Españolas (CCS) Y Fundación CEOE Lanzan La Séptima Edición Del Programa RADIA - FUNDACIÓN ONCE, CCS Y FUNDACIÓN CEOE

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación ONCE, la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS) y Fundación CEOE han lanzado la séptima edición del Programa RADIA, una iniciativa que pretende mejorar la inclusión de mujeres con discapacidad en entornos de la economía digital y ofrecerles así más oportunidades de empleo, ya que constituyen el grupo con menos opciones de desarrollo profesional en los ámbitos tecnológicos.

El programa, que cuenta con la colaboración de Indra Group, está abierto, como en ediciones anteriores, no sólo a mujeres con discapacidad que tengan un grado universitario, sino también a aquellas que hayan obtenido un título de Formación Profesional de grado superior, como enfatizan sus impulsores.

Esta iniciativa está abierta a mujeres con titulación universitaria o de Formación Profesional de grado superior de todo el territorio español, de todas las edades y de distintas disciplinas de formación y carreras profesionales, con el fin de ayudarles a mejorar su carrera profesional en un campo laboral tecnológico a las mujeres con discapacidad interesadas en hacerlo, mediante un programa formativo sin coste para ellas que comenzará el próximo mes de octubre y que finalizará en junio de 2027.

Como en las ediciones anteriores, el aprendizaje se dividirá en tres fases de formación virtual sobre los asuntos más candentes. Además, contará con tutorías y contenidos inspiradores con mentores de diferentes empresas y prácticas en compañías tecnológicas.

La primera de las tres fases de la formación será la denominada Transformación Digital, cuya finalidad es la adquisición de conocimientos y habilidades tecnológicas por parte de las alumnas para trabajar en empleos de la economía digital. Con una duración de cuatro semanas, comenzará en octubre de 2026 y finalizará en noviembre del mismo año.

Terminado este periodo, empezará el titulado Especialización, que se extenderá hasta marzo de 2027 y que, como su nombre indica, ofrecerá una formación más especializada a lo largo de 14 semanas de duración. En esta fase, el objetivo es formar a las alumnas en tecnologías que son tendencia y que pueden aumentar su empleabilidad.

Finalmente, llegará Real Work, una etapa en la que las estudiantes podrán realizar prácticas remuneradas en un entorno real, aplicando los conocimientos adquiridos para que aumenten sus experiencias y aprendizaje.

Las interesadas en participar en la formación pueden presentar sus solicitudes a través de la web del programa (https://www.radia.university/) hasta el próximo 26 de julio. Tras esta fecha, comenzará el proceso de selección, que consistirá en una prueba y una entrevista online que se comunicará a las aspirantes que hayan presentado la documentación requerida correctamente.