La AEFr reunirá a 600 profesionales del Tercer Sector en el 24 Congreso de Fundraising, del 2 al 4 de junio en Madrid

El 24 Congreso de Fundraising abordará cómo fortalecer la confianza y la innovación en el Tercer Sector - AEFR

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Fundraising (AEFr) celebrará el 24 Congreso de Fundraising, el principal encuentro profesional sobre captación de fondos en España, los próximos 2, 3 y 4 de junio en Madrid, un evento que reunirá a 600 profesionales de fundraising, comunicación y marketing procedentes de más de 120 Entidades No Lucrativas (ENL).

Más de 40 expertos nacionales e internacionales compartirán durante tres jornadas experiencias, tendencias y herramientas para fortalecer las relaciones con socios y donantes, conectar con nuevas audiencias y responder a los desafíos sociales y tecnológicos que impactan en el Tercer Sector.

Entre otras cuestiones, abordarán asuntos relacionados con la inteligencia artificial, la transformación digital, la desinformación, la geopolítica, la evolución de los canales de captación y la necesidad de construir comunidades más comprometidas, como han avanzado sus impulsores.

"Este Congreso es un espacio para compartir conocimiento, generar alianzas y fortalecer un Tercer Sector que tiene que estar más conectado con la ciudadanía, en un momento de profunda transformación del fundraising. La tecnología, los desafíos sociales y medioambientales que tenemos que afrontar y la evolución de la colaboración con las ONG nos obligan a innovar y a estar más cerca de las personas que confían en nuestras causas", ha afirmado el director gerente de la AEFr, Fernando Morón Limón.

El Congreso arrancará el 2 de junio con tres masterclass intensivas que abordarán cuestiones relevantes para muchas entidades del Tercer Sector y profesionales de la captación de fondos como son las herencias y legados, la incidencia política y la inteligencia artificial.

Entre otros ponentes destaca la presencia de Mark Phillips quién, con más de 35 años de experiencia en el mundo del fundraising, inaugurará el Congreso con la sesión 'Errores comunes en la recaudación de fondos (y por qué el sistema los premia)', en la que analizará las dinámicas que frenan el crecimiento de las organizaciones y las claves para impulsar un fundraising más eficaz y sostenible, basado en la generación de confianza entre socios, donantes, y ONG.

El XXIV Congreso de Fundraising también contará con 30 talleres prácticos orientados a compartir herramientas concretas y casos de éxito. Destacan sesiones sobre inteligencia artificial aplicada a campañas digitales; comunicación en WhatsApp RCS; ciencia del comportamiento y simulación estratégica; estrategias multicanal de publicidad online; gestión de socios embajadores; creación de contenido auténtico para movilizar audiencias; o nuevas fórmulas para integrar grandes donantes y legados.

Asimismo, se analizarán nuevas tendencias en fidelización, atención a socios, construcción de comunidad y activación digital. El Congreso también dedicará espacio a reflexionar sobre el futuro del fundraising y los cambios generacionales en la comunicación y la participación social, desde cómo conectar con públicos que van desde los baby boomers hasta la generación Z, hasta cómo adaptar las narrativas digitales para generar confianza y movilización en un entorno saturado de información.

El Congreso finalizará el 4 de junio con la intervención de Pablo Sánchez Bergasa, fundador y CEO de Medical Open World, ONG que impulsa el desarrollo de incubadoras neonatales de bajo coste para hospitales en contextos vulnerables. El proyecto ya ha impactado en más de 30 países, salvando la vida de cientos de recién nacidos.