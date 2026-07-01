Arte accesible: 30 artistas exponen en la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE

Asistentes a la inauguración de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación Once. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha inaugurado este miércoles en Madrid la X edición de su Bienal de Arte Contemporáneo, que estará abierta al público en CentroCentro hasta el 11 de octubre. La muestra, que celebra una década de trayectoria bajo el título 'El Encanto de la Ilusión: un puente entre realidad y percepción', alberga obras de más de treinta artistas nacionales e internacionales, con y sin discapacidad.

La inauguración de la exposición ha contado con la presencia de la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz; el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán; y la directora artística de CentroCentro, Julieta de Haro.

En su intervención, Inmaculada Sanz ha manifestado el orgullo del Ayuntamiento de Madrid por acoger esta exposición, que, "aunque no reciba la misma atención que otras manifestaciones artísticas y culturales, "no es menor". "Y no lo es", ha continuado, "tanto por la calidad de las obras que alberga, como por lo que representa para la sociedad: la imagen de que las personas con discapacidad pueden ser artistas y disfrutar del arte".

Por su parte, Alberto Durán ha explicado que aunque el papel principal de Fundación ONCE es velar por la mejora de la accesibilidad y del acceso al empleo de las personas con discapacidad, "abraza" también a la cultura, ya que esun elemento más de conquista de una vida plena, también para los ciudadanos con discapacidad.

Y dentro de la cultura, ha continuado, "están los artistas, a quienes la entidad ayuda a visibilizar su obra y, con ello, a acceder a un empleo dentro del mundo del arte". Porque, según ha reflexionado Alberto Durán, "lo artístico, como lo deportivo, se muestra con un código de comunicación muy sensible para ciertos sectores de la sociedad.".

Por último, Julieta de Haro ha señalado que CentroCentro comparte valores con Fundación ONCE y entiende por eso que la accesibilidad ocupa un lugar importante, también en el arte. "La Bienal ha hecho mucho por la discapacidad, como entramar discursos que hacen que el mundo se entienda mejor", ha argumentado.

"CentroCentro tiene una identidad concreta y un reto: mostrar el pensamiento y conocí miento que discurre en la ciudad a través de la voz de los artistas, por lo que es importante que haya un diálogo transversal en el que confluyan todas las sensibilidades y capacidades que existen actualmente en la sociedad", ha añadido.

Tras el acto institucional, dirigido por el director y actor de doblaje Claudio Serrano, los asistentes disfrutaron de un extracto de Querida Cristina, una propuesta de danza inclusiva del colectivo 'Por Fin cabemos', integrado por artistas y pedagogos con y sin discapacidad.

A continuación, se ha celebrado la mesa redonda titulada 'Rompe el marco: diseñar y vivir la cultura sin límites. La gestión de la diversidad en la cultura desde el artista a las instituciones culturales'. Impulsada por AccessibleEU y moderada por Mercè Luz Arqué, ha contado con la participación de los artistas Germán Gómez y Jesús Placencia; el director del Gabinete Institucional del Museo Reina Sofía, Carlos Urroz Arancibia, y el jefe de Departamento de Promoción y Desarrollo de la RESAD, David Ojeda.

LA BIENAL

La muestra reúne a más de 30 artistas de trayectorias diversas, con y sin discapacidad, reafirmando el papel de Fundación ONCE como motor de inclusión cultural. Puede visitarse hasta el 11 de octubre en CentroCentro, comisariada por Antonella Montinaro, y cuenta con el patrocinio de Deutsche Bank y Campofrío.

Obras como 'ILUSIÓN', de BoaMistura -creada junto a trabajadores de Fundación ONCE-, simbolizan el espíritu comunitario de esta edición, mientras que piezas como 'Miradas', de Daniel Canogar, o los trabajos de Alberto García-Alix, Cristina García Rodero, Joan Fontcuberta, Carlos Garaicoa, Marina Vargas e Isidro López Aparicio, abren diálogos sobre memoria, verdad y representación.

Asimismo, la Bienal incorpora un núcleo de artistas vinculados a 'Debajo del Sombrero' y otros proyectos de creación inclusiva, así como creadores que han participado en ediciones de bienales anteriores. la mirada.