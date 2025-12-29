AUARA reversiona un villancico con población de Madagascar de la mano de Ale Acosta para celebrar la Navidad - AUARA

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

AUARA, la empresa social perteneciente a Corporación Hijos de Rivera, ha reversionado una canción tradicional malgache interpretada por niños y población local en Tulear (Madagascar) con el productor Ale Acosta para celebrar la Navidad.

"En muchos lugares del mundo, la música no es solo un lenguaje cultural: es comunidad, memoria y una forma de celebrar la esperanza", explica la entidad.

El villancico -que fusiona raíces africanas y electrónica contemporánea- parte de una grabación realizada en Madagascar por un equipo local, y ha sido producido en España por el músico Ale Acosta, fundador de Fuel Fandango, quien ha trabajado con artistas como Valeria Castro, Chambao o Enrique Morente.

La iniciativa forma parte del compromiso de AUARA con Madagascar, uno de los países más golpeados por la sequía y la pobreza estructural. Allí, la compañía colabora desde 2021 con la ONG Agua de Coco en proyectos de acceso a agua, saneamiento e infraestructuras educativas que mejoran la vida de miles de niños.

De hecho, en 2025, las actuaciones conjuntas han incluido la rehabilitación de pozos y el saneamiento del centro socioeducativo CASEM -que atiende a más de 1.000 menores-, así como la construcción de baños y duchas en la escuela de Los Zafiros, beneficiando a más de 700 estudiantes.

La acción cuenta además con el apoyo de la Fundación The Music Station, que habitualmente trabaja en la promoción de la creación musical en colegios y en la enseñanza de producción musical en entornos que no pueden acceder a una educación reglada y que donará íntegramente los recursos que genere la canción a los proyectos de AUARA en Madagascar.