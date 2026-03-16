Banco Santander prevé duplicar donación a proyectos sociales y alcanzar 1,5 millones a través de Comprometidos Somos Más

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MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

Banco Santander y su gestora de fondos, Santander Asset Management S. A., SGIIC, han lanzado la II convocatoria de Comprometidos Somos Más, un programa que destina parte de las comisiones de gestión de la gama de fondos sostenibles y solidarios de la gestora a proyectos sociales de diferentes ONGs.

En su primera edición del año pasado, esta propuesta permitió donar más de 700.000 euros a un total de 51 proyectos sociales de los que se han beneficiado más de 60.000 personas en toda España. Este año se prevé que esa cifra supere los 1,5 millones de euros.

Las donaciones se dedican a ámbitos como la educación, la inclusión social, el empleo digno, la atención a colectivos vulnerables, la infancia, los jóvenes o las personas mayores. El destino de estos fondos son proyectos propuestos por las direcciones territoriales del Santander en sus respectivas regiones con el objetivo de contribuir al crecimiento de la comunidad. Posteriormente, el comité ético del fondo escoge los proyectos ganadores entre los seleccionados.

"Este tipo de proyectos nos permite ir de la mano del banco en cada región, facilitando que los partícipes de los fondos promuevan un impacto social positivo en su territorio", ha indicado Martín Chocrón, Country Head de Santander Asset Management en España.

Esta segunda convocatoria, igual que la primera, está dirigida a organizaciones sin ánimo de lucro legalmente constituidas en España y con al menos dos años de actividad. Podrán participar en esta edición a través de la plataforma Santander X, con un proceso de inscripción ágil, transparente y accesible para todos los participantes.

Además de a través de su gama sostenible y solidaria, la gestora de Banco Santander lleva más de 20 años comprometida con la generación de impacto social a través del fondo Santander Compromiso Solidario FI. Desde su constitución en 2003, este fondo acumula alrededor de 23 millones de euros donados, que han permitido la financiación de más de 900 proyectos que han ayudado a más de 200.000 personas.