BBVA AM reparte un millón de euros entre 25 proyectos solidarios, con foco en la inclusión social y la reforestación

BBVA AM reparte un millón de euros entre 25 proyectos solidarios - BBVA AM

MADRID, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

BBVA Asset Management ha hecho pública la lista de los ganadores de la octava Convocatoria Solidaria BBVA Futuro, una iniciativa que tiene como objetivo apoyar proyectos sociales y medioambientales que generan un impacto positivo en la sociedad.

En esta edición, ha premiado 25 iniciativas solidarias que recibirán entre 32.000 y 72.000 euros, sumando en total una donación de un millón de euros. Este año, la gestora de activos de BBVA ha priorizado los proyectos medioambientales vinculados a la restauración, reforestación y prevención de incendios forestales, como ha detallado en un comunicado.

La convocatoria consta de cinco grandes premios de 72.000 euros para cuatro temáticas sociales y un proyecto de medioambiente. Las organizaciones ganadoras por categorías han sido Fundación Raíces, en la categoría Creación de Empleo para Colectivos Vulnerables; ASPID (Associació de Paraplègics i Discapacitats físics de Lleida), en la categoría de Dependencia, Mayores y Salud; Fundación Emet, en la categoría de Educación; Fundación Abrente-Enki, en la categoría de Inclusión Social; y Asociación Amicos, en la categoría de Medioambiente.

Asimismo, este año BBVA AM ha repartido cuatro premios de 32.000 euros a proyectos medioambientales a nivel nacional, enfocados en la reforestación y la prevención de incendios forestales. Los ganadores han sido Fundación Emys, Fundación Santa María La Real, Fundación Plant for the Planet España y Fundación Desert Leaves.

La convocatoria se completa con otros 14 premios para proyectos sociales en el ámbito local repartidos por toda España.

Desde su lanzamiento, la Convocatoria Solidaria BBVA Futuro ha destinado más de siete millones de euros a proyectos con impacto social y medioambiental, beneficiando a miles de personas en todo el territorio nacional.

Esta iniciativa se financia gracias al fondo BBVA Futuro Conservador, FI, un fondo de inversión mixto de gestión activa que dona parte de su comisión de gestión, lo que permite combinar la inversión financiera con la participación activa en iniciativas transformadoras que contribuyen a mejorar la vida de las personas, así como a proteger y recuperar el entorno.