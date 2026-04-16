Archivo - Caixa Popular refuerza su compromiso social con 3,4 millones de euros destinados en la Comunitat Valenciana - FOTOMARVY - Archivo

VALÈNCIA 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caixa Popular ha presentado su Memoria 2025, en la que recoge una inversión de 3,4 millones de euros destinada a impulsar más de 2.000 iniciativas sociales en toda la Comunitat Valenciana. Esta actuación "reafirma el compromiso de la cooperativa valenciana con el territorio y con un modelo de banca cooperativa centrado en las personas, la cohesión social y el desarrollo sostenible".

Desde el punto de vista económico, 2025 ha sido un ejercicio "especialmente sólido" para Caixa Popular ya que ha alcanzado un beneficio neto de 42 millones de euros, "consolidando una trayectoria de crecimiento sostenible al servicio de las personas y del territorio", según ha informado la entidad en un comunicado.

La acción social de Caixa Popular se articula a través del apoyo a proyectos que "promueven la igualdad de oportunidades, la inclusión social, el desarrollo económico local, la sostenibilidad ambiental y la puesta en valor de la cultura y las tradiciones valencianas".

En respuesta a la situación de emergencia provocada por la dana, Caixa Popular "reforzó su apoyo social en colaboración con organizaciones de referencia, garantizando una gestión eficiente de los recursos y asegurando que la ayuda llegara directamente a las personas y colectivos más afectados", ha resaltado.

De manera destacada, la entidad intensificó su actuación en los municipios afectados por la dana, colaborando con Cáritas, la Fundació Horta Sud y Cruz Roja en proyectos de reactivación social y comercial, ayudas directas a personas damnificadas y en la impulsión de un centro cívico en Benetússer, orientado a fortalecer la cohesión social.

Asimismo, mantiene colaboraciones estratégicas con entidades como Fundación Novaterra, Fundación Levante U.D., Cáritas, Fundació de Pilota Valenciana, Valencia Basket, el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana, la Universitat de València, Fundació Horta Sud o Cruz Roja, a la que Caixa Popular ha realizado una donación cada vez que sus clientes han utilizado sus tarjetas de crédito durante 2025.

Caixa Popular "cierra 2025 reafirmando su vocación de banca próxima, comprometida y centrada en las personas". De cara a los próximos ejercicios, "continuará apostando por un crecimiento sostenible, ampliando su presencia territorial y reforzando su impacto social, siempre fiel a un modelo de banca al servicio de la sociedad".