Casi 4.700 menores vulnerables viven un verano diferente en campamentos gratuitos que buscan igualdad de oportunidades

Fundación La Caixa ofrece actividades de verano a cerca de 30.000 niños vulnerables en España - FUNDACIÓN LA CAIXA

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 4.700 niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad de la Comunidad de Madrid están viviendo un verano lleno de experiencias en campamentos gratuitos que promueven la igualdad de oportunidades en el ocio, con planes como ir a la piscina, al parque de atracciones o visitar exposiciones.

Se trata de una iniciativa del programa CaixaProinfancia de la Fundación 'la Caixa' con varias entidades para que los menores participen entre junio y septiembre en propuestas lúdicas, culturales y deportivas en colonias y centros abiertos.

"No tienen recursos y para ellos estar en la colonia significa estar de vacaciones. Desde abril ya hablan sobre las ganas que tienen de estar aquí", ha destacado en declaraciones a Europa Press Cristina Domínguez, trabajadora de la entidad YMCA.

Su organización ofrece campamentos en el distrito de Carabanchel de la capital y en los municipios de Getafe y Leganés. Ante las dificultades de conciliación que afrontan muchas familias cuando cierran los colegios, estas colonias permiten cubrir "en su totalidad" la atención de los niños durante la jornada.

En concreto, están con los menores desde las 8 y hasta las 16.30 horas. "Es fundamental que coman con nosotros porque muchas de las familias tienen pocos recursos y nuestra prioridad es cubrir la alimentación", ha defendido Domínguez.

EDUCACIÓN EN VALORES

La mayor parte de los niños y adolescentes, entre 3 y 18 años, que participan en estos campamentos asisten a actividades de refuerzo educativo durante el periodo escolar, mientras que a las familias se les ayuda en la búsqueda de empleo o en aquello que les genera dificultad.

Algunas de las actividades que se desarrollan son disfrutar de dos días de piscina, manualidades, visitar al Caixaforum o incluso juegos con la temática de 'Toy Story', aprovechando el estreno de la nueva película. "Ofrecemos educación en valores. Los estudiantes de la ESO hacen actividades para los más pequeños", ha destacado la trabajadora de YMCA.

Domínguez, que lleva 15 años trabajando en las colonias urbanas, ha destacado que los más pequeños "siempre agradecen" cada una de las actividades ya que muchas veces, por cuestiones económicas, no pueden ir dentro de sus posibilidades.

"Estas experiencias las tienen muy presentes. Es un servicio gratuito que aprovechan y las familias son super agradecidas. Hay jóvenes que no quieren ir al instituto a las 8 de la mañana, pero sí que quieren venir a los campamentos. Es una cosa que me sorprende. Quieren venir aquí a pasar el día con nosotros y estan comprometidos", ha subrayado.

En el último año, el programa ha acompañado a más de 67.000 niños y adolescentes en toda España a través de una red de más de 475 entidades sociales que adaptan la intervención a la realidad y las necesidades de cada territorio. El programa está presente en todas las comunidades autónomas y en las dos ciudades autónomas.