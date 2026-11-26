Inauguración del III Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad, en Madrid - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El III Congreso Nacional sobre Emprendimiento y Discapacidad ha comenzado este jueves en Madrid, un encuentro que congrega a unas 200 personas interesadas en mejorar la calidad de vida de quienes optan por el autoempleo para ayudarles a convertir retos en oportunidades, bajo el lema 'Lo que sostiene un sueño. El gran reto emocional de emprender'.

Entre este jueves y viernes, los emprendedores con discapacidad, profesionales del empleo y la discapacidad, administraciones públicas, universidades y otros actores del ecosistema emprendedor intercambiarán experiencias, herramientas, buenas prácticas y vías de colaboración.

Organizado por Fundación ONCE, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Emprendimiento y Discapacidad (ASEMDIS), el congreso se ha inaugurado este jueves en un acto al que ha asistido el director general y el subdirector general del Trabajo Autónomo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, José Antonio Chamizo y Juan Manuel Gutiérrez, respectivamente; la directora de Formación y Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato; la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, y el vicepresidente de ASEMDIS, Roberto de Castro.

Durante su intervención, Chamizo ha reconocido que si emprender es una tarea "compleja y arriesgada" para cualquier persona, lo es más para aquellas con discapacidad al afrontar obstáculos añadidos. Pese a ello, ha destacado que el emprendimiento con discapacidad crece y supera a la media de los negocios impulsados por ciudadanos sin discapacidad, por lo que ha puesto en valor su labor y les ha animado a hacer realidad sus sueños laborales.

Al igual que Chamizo, los impulsores del encuentro han coincidido en que el emprendimiento de las personas con discapacidad no debe entenderse únicamente como una salida ante la falta de empleo asalariado, sino como una vía laboral más. "En Fundación ONCE hemos entendido siempre que el emprendimiento tiene que ser una opción real y no solo una alternativa cuando el mercado laboral cierre puertas", ha señalado Lobato.

En la misma línea, Villarino ha afirmado que, veinte años después de la aprobación de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, conviene aspirar "a que cada vez más personas con discapacidad emprendan con vocación". Por su parte, De Castro ha subrayado que "hay que pasar del emprendimiento por necesidad al emprendimiento por oportunidad".

Tras la apertura institucional, el programa ha incluido la conferencia inaugural a cargo de Luis Soldevila, autor de libros sobre actitud, transformación y liderazgo, centrada en motivar a los asistentes para impulsar una transformación hacia el alto rendimiento.

Tomando como referencia su libro 'Humano' --donde aborda aquello que la inteligencia artificial no podrá hacer nunca por la humanidad--, Soldevila ha invitado a reflexionar sobre el papel de la IA en el contexto actual, señalando que, como ha sucedido con otros avances, no procede tenerle miedo ni subestimarla, pero sí tener presente que existen rasgos que nunca podrá sustituir, como las emociones, la intuición o la belleza.

La jornada ha continuado con talleres orientados a mejorar el rendimiento y la calidad de vida de emprendedores y personas interesadas en el autoempleo con discapacidad, entre ellos 'Que tu proyecto no te consuma', 'Cómo afrontar las críticas sin salir dañado/a' o 'Un mes de contenido en redes sociales en 50 minutos'.

DESAFÍO EMPRENDE Y PREMIOS POR TALENTO EMPRENDE

Junto a los talleres, la sesión de tarde acogerá 'Desafío Emprende' y la entrega de los 'Premios Por Talento Emprende', dos iniciativas dirigidas a impulsar y reconocer el emprendimiento inclusivo y sostenible entre personas con discapacidad.

En el caso de 'Desafío Emprende' se trata de un certamen que busca fomentar el emprendimiento inclusivo y sostenible y dar visibilidad, aprendizaje y reconocimiento a quienes presenten proyectos o ideas de negocio durante el congreso. Los participantes, personas emprendedoras con discapacidad, exponen sus propuestas en un formato interactivo y dinámico denominado 'Pitch Combat', que un jurado especializado evalúa atendiendo a la innovación, la conexión con clientes y redes de apoyo y el impacto social, económico y ambiental.

Antes de defender sus iniciativas ante el jurado, los diez proyectos finalistas han contado con sesiones formativas y de 'coaching' para reforzar sus capacidades de comunicación y presentación. Además de la proyección del evento, la persona ganadora accede a un acompañamiento individualizado --sobre comunicación, apoyos, oportunidades, ventas, relaciones profesionales y próximos pasos--, a un estand para exponer su negocio en la próxima edición del congreso y a la posibilidad de difundir su proyecto en medios de comunicación.

En paralelo, se celebra la tercera edición de los 'Premios Por Talento Emprende', que distinguen a personas con discapacidad al frente de proyectos marcados por la innovación, el impacto social, la sostenibilidad, la resiliencia y el liderazgo femenino.

Los galardones se dividen en tres categorías --Innovación, Resiliencia y Mujer Emprendedora--, cada una dotada con 2.000 euros, un programa de mentoría especializada y visibilidad mediática. Asimismo, el jurado elige entre los ganadores de cada categoría un ganador absoluto, que obtiene el premio adicional 'Por Talento Emprende', dotado con 3.000 euros y la difusión de su negocio en la revista Emprendedores y en redes sociales.