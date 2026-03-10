Forética impulsa la acción empresarial para ayudar a alcanzar el objetivo 'Nature Positive' - FORÉTICA

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Forética ha publicado el documento 'El objetivo Nature Positive recogido en 10 claves' en el que pone de manifiesto el papel de las organizaciones hacia la transición y recoge diez lecciones aprendidas a través de la actividad desarrollada en el grupo de trabajo 'Nature Business Ambition', como ha dado a conocer la entidad.

Así, enumera aspectos como resultados visibles y medibles, ganancia neta o no pérdida neta de biodiversidad, métricas para evaluar y comparar las contribuciones o evitar la parálisis por análisis, entre otros.

El documento destaca, a su vez, que contribuir a este objetivo implica generar mejoras observables en el estado de la naturaleza que puedan medirse y que no provoquen impactos negativos en otros lugares, priorizando la acción en ámbitos donde se concentran los mayores impactos y dependencias de la empresa sobre el entorno. Precisamente, enfatiza que cada vez más organizaciones reconocen la importancia de conservar el capital natural en beneficio de su actividad.

Este informe se ha presentado en el 'IV Nature Business Ambition Forum', evento organizado en el marco de la iniciativa 'Nature Business Ambition' y que ha contado con la intervención de Marco Lambertini, convener de la Nature Positive Initiative, quien explicó por dónde pueden empezar las organizaciones que buscan medir su huella ecológica y cómo asegurar un progreso real, impulsando objetivos que generen una acción transformadora más allá del reporting. También presentó las nuevas 'State of Nature metrics', diseñadas para orientar la medición y gestión del impacto corporativo en la naturaleza.

Por su parte, Forética ha ensalzado la importancia de la colaboración para lograr contribuciones positivas a escala de paisaje, ejemplificando este punto con su participación y la de cuatro grandes compañías (AstraZeneca, Enagás, Naturgy y Redeia) en el proyecto de restauración ecológica que Fundación Global Nature desarrolla en El Baldío de Talaván (Cáceres), centrado en la recuperación de pastizales en las dehesas extremeñas, uno de los sistemas agrosilvopastorales más valiosos de la Península Ibérica.

La iniciativa 'Nature Business Ambition', impulsada por Forética y compuesta por 10 empresas, tiene como propósito promover la ambición, acelerar la acción y construir las alianzas necesarias para contribuir a la recuperación de la naturaleza, con el objetivo global de conseguir un planeta Nature Positive en 2030. En su cuarta edición (2025-2026) está liderada por AstraZeneca, Damm, Enagás, Gestamp, Holcim, Iberdrola, Naturgy, NTT DATA, Redeia y Sacyr.