La Fundación Alain Afflelou participa en la 14ª edición de la caravana solidaria 'El Desierto de los Niños'

La Fundación Alain Afflelou participa en la 14º edición de la caravana solidaria 'El Desierto de los Niños'. - ALAIN AFFLELOU

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Alain Afflelou va a participar en la 14ª edición de la caravana solidaria de 'El Desierto de los Niños', proyecto liderado por la Asociación Desierto de los Niños, donde se encargarán de hacer revisiones visuales a las familias que viven allí y entregar gafas graduadas y de sol a las personas que lo necesiten

Este año, un grupo de seis ópticos de la Fundación recorrerán poblaciones remotas del norteoeste de África desde el 27 de marzo hasta el 4 de abril. El objetivo de esta iniciativa solidaria consiste en realizar una ruta por la zona de la Cordillera del Atlas y lugares inéditos para El Desierto de los Niños, como el Valle de las Rosas, o la antigua pista que une los conocidos valles del Todra y del Dades.

En la edición de 2025 revisaron la visión a 800 personas y entregaron 650 gafas graduadas y 245 de sol. En esta edición, las voluntarias cruzarán a Tánger y continuarán la ruta por Marrakech, Dades, Fezzou y Erfoud, con paradas en "lugares emblemáticos" como el Valle de las Rosas o la antigua pista que conecta los reconocidos valles del Todra y del Dades. Esta expedición contará con una profesional óptica de una franquicia de Rabat, "reforzando la colaboración con la red marroquí".

Además, la Fundación continúa optimizando el sistema de producción y montaje de las gafas junto a Indo Optical. Esta compañía, encargada de la fabricación de los cristales y del emsamblaje de las monturas, realiza ya este proceso directamente en Marruecos en coordinación con la delegación local. Tras comenzar con la fabricación en España en las primeras ediciones, esta será la tercera ocasión en la que el trabajo se desarrolla íntegramente en el país, lo que permite agilizar tiempos y potenciar el impacto social en el entorno.

MÁS DE DOS DÉCADAS EN EL DESIERTO

La Fundación Alain Afflelou lleva participando en el Desierto de los Niños desde 2009, inicialmente donando gafas a los habitantes de estas zonas de Marruecos con escasos recursos. Desde 2011, año en el que fue su primera expedición con voluntarios, los ópticos-optometristas de la Fundación han comenzado a ofrecer exámenes de visión sobre el terreno.

Tras la pausa en 2020 y 2021 debido a la pandemia, en 2026 la Fundación celebrará su 16ª edición colaborando en el proyecto y la 14ª con voluntarios, reafirmando su compromiso con la salud visual de quienes más lo necesitan.

La consejera delegada de Alain Afflelou España y Portugal y secretaria de la Fundación Alain Afflelou, Eva Ivars, ha declarado que participar en este proyecto les permite "llevar salud visual a quienes más la necesitan y menos acceso tienen a ella".

"Gracias al compromiso de nuestros ópticos voluntarios, ayudamos a eliminar barreras y a mejorar la calidad de vida de muchas familias. Para la Fundación Alain Afflelou, es un verdadero orgullo formar parte, un año más, de una iniciativa que transforma el día a día de tantas personas", ha asegurado.

El viaje de El Desierto de los Niños "lleva a pequeños y mayores" a conocer paisajes y culturas completamente diferentes a las que pueden disfrutar en las ciudades en las que viven. La iniciativa se desarrolla durante la Semana Santa española y cuenta también con la participación de Hyundai.

Durante los primeros días, la caravana de 43 coches se adentrará poco a poco en el desierto, parando en zonas de interés en su camino, con paradas en zonas como el Valle de las Rosas, o la antigua pista que une los conocidos valles del Todra y del Dades.

Según la Fundación, este año se presenta una edición "muy especial", ya que la ruta recorrerá parajes "increíbles" con paradas en zonas emblemáticas, atravesando impresionantes paisajes montañosos.