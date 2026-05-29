Fundación Integra y Fundación Iberdrola España impulsan la inserción laboral de 80 mujeres víctimas de violencia

Fundación Integra y Fundación Iberdrola España celebran el cierre de la IV edición del proyecto 'Iluminando el Empleo' - FUNDACIÓN INTEGRA Y FUNDACIÓN IBERDROLA ESPAÑA

MADRID, 29 May. (EUROPA PRESS) -

Fundación Integra y Fundación Iberdrola España han celebrado el cierre de la IV edición del proyecto 'Iluminando el Empleo', una iniciativa que ha permitido que 80 mujeres víctimas de violencia den un paso hacia su independencia y recuperación personal a través del empleo.

Gracias a este programa, desarrollado en la Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Baleares y Aragón, las participantes han accedido a un itinerario integral de orientación, formación y acompañamiento, diseñado para fortalecer sus competencias profesionales y facilitar su incorporación al mercado laboral.

El impacto del proyecto ha logrado que un 62% de las participantes haya logrado acceder a un empleo, consolidando así un proceso de recuperación que va más allá de lo laboral: devolviéndoles la confianza, la autonomía y la posibilidad de construir una nueva vida libre de violencia, como indican sus impulsores.

Desde su puesta en marcha en 2022, esta iniciativa ha beneficiado a un total de 320 mujeres, con una tasa de inserción laboral cercana al 75%. Uno de los testimonios de las participantes refleja el impacto del programa: "Este proyecto ha cambiado mi vida. Hoy tengo un trabajo, soy independiente y he recuperado la confianza en mí misma. Ahora sé que puedo salir adelante".

En este contexto, se ha celebrado un encuentro en el que han participado la presidenta ejecutiva de Fundación Integra, Ana Botella, y el presidente de Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín. Ambos han tenido la oportunidad de conocer de primera mano a algunas de las participantes del programa, compartiendo experiencias, escuchando sus historias de superación y poniendo en valor el impacto que iniciativas como esta generan en la vida de las personas.

"El cierre de esta nueva edición confirma que el empleo es una herramienta transformadora. Cada mujer que accede a un puesto de trabajo recupera su independencia, su dignidad y su proyecto vital", afirma la directora general de Fundación Integra, Ana Muñoz de Dios.

Por su parte, Alfonsín ha reiterado que "Fundación Iberdrola España reafirma su compromiso con la igualdad de oportunidades y la cohesión social. 'Iluminando el Empleo' es una muestra clara de cómo la colaboración y el impulso al empleo pueden convertirse en palancas reales de cambio, favoreciendo la recuperación personal y la integración plena de mujeres que han vivido situaciones de especial vulnerabilidad", ha enfatizado.

Además, ha destacado el hecho de que "una parte significativa de las participantes haya accedido a un empleo, lo que refleja el valor de este proyecto y su capacidad para generar oportunidades de acceso al mercado laboral". "Detrás de cada incorporación laboral hay una historia de superación y la posibilidad de construir un futuro con mayor estabilidad, autonomía y esperanza", ha subrayado.