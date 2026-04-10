Fundación Mapfre abre una nueva convocatoria de sus Premios Sociales, con una dotación global de 160.000 euros

Fundación Mapfre abre una nueva convocatoria de sus Premios Sociales - FUNDACIÓN MAPFRE

MADRID, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Fundación Mapfre ha abierto nueva convocatoria de sus premios sociales para reconocer a personas y entidades que contribuyen a mejorar la sociedad, que tendrán una dotación global de 160.000 euros, según han avanzado en un comunicado.

Con estos galardones, la entidad busca reconocer a personas e instituciones que hayan realizado actuaciones destacadas en beneficio de la sociedad en distintos ámbitos como el social, científico, de seguridad vial, promoción de la salud y cultural.

Los galardones tienen carácter internacional y contarán con una dotación económica de 40.000 euros por premio. El plazo para presentarse finaliza el próximo 25 de mayo.

Los candidatos podrán presentarse en cuatro categorías. Así, podrán optar al 'Premio a Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez Martínez', que reconoce a personas que, a lo largo de su vida, han contribuido a mejorar la vida de los demás desde el ámbito profesional y personal, con iniciativas con las que se hayan apoyado causas solidarias; o al 'Premio a la Mejor Entidad por su Trayectoria Social', que reconoce el trabajo de instituciones que hayan realizado actuaciones relevantes y de impacto en materia social, cultural, seguridad vial, prevención de lesiones no intencionadas o promoción de la salud.

Las otras dos categorías son 'Premio al Mejor Proyecto o Iniciativa por su Impacto Social' que reconoce proyectos diferenciadores que contribuyen a mejorar de forma sustancial la vida de muchas personas; y el 'Premio a la Mejor Iniciativa en el Sector Agropecuario', que se convoca por cuarta vez, de carácter bienal, para reconocer a empresarios, productores y profesionales del sector agrícola y ganadero que han innovado en sus organizaciones, mejorado los estándares de control de calidad y seguridad en su cadena productiva, optimizando la utilización de recursos y garantizado su sostenibilidad a largo plazo, favoreciendo el desarrollo de un modelo económico más competitivo, sostenible y equilibrado territorialmente.