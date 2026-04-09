Fundación Mutua Madrileña apoyará 32 nuevos proyectos sociales de ONG españolas con un millón de euros

La Fundación Mutua Madrileña ha entregado su XIV Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social - JAVIER RODRIGUEZ VALEIRO

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Mutua Madrileña ha entregado su XIV Convocatoria Anual de Ayudas a Proyectos de Acción Social para entidades sin ánimo de lucro. En esta nueva edición, apoyará con un millón de euros la puesta en marcha de 32 nuevas iniciativas sociales de ONG españolas, que se desarrollarán dentro y fuera del país, como ha dado a conocer la entidad.

Con estas ayudas, Fundación Mutua Madrileña ayudará a impulsar diferentes proyectos que contribuyan a mejorar la realidad socioeconómica y la calidad de vida de diversos colectivos vulnerables, tanto en España como en países en vías de desarrollo.

Así, los 32 proyectos seleccionados se enmarcan en las seis categorías establecidas en la convocatoria: integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión social, apoyo a personas con discapacidad, ayuda a la infancia con problemas de salud, iniciativas para apoyar a víctimas de violencia de género y trata, ayuda a personas mayores y sin hogar, cooperación al desarrollo. En total, los 32 proyectos beneficiarán de forma directa a alrededor de 23.000 personas.

La evaluación de los proyectos presentados se ha realizado teniendo en cuenta el potencial de mejora de las necesidades del colectivo beneficiario del proyecto, la viabilidad técnica, económica y de gestión del proyecto y sus posibilidades de continuidad en el futuro. Todas las ONG debían tener sus cuentas auditadas y en la valoración se ha tenido en cuenta que estén acreditadas por la Fundación Lealtad.

El acto de entrega de estas ayudas ha estado presidido por el presidente del Senado de España, Pedro Rollán, acompañado del presidente del Grupo Mutua y su fundación, Ignacio Garralda, que ha señalado en su intervención que la entrega de estas ayudas "es una declaración de valores y que la colaboración entre instituciones, empresas y sociedad civil es el camino más sólido hacia una sociedad cohesionada y resiliente".

Dentro de su Convocatoria Anual de Ayudas a la Acción Social, la Fundación ha destinado en sus 14 ediciones un total de 11 millones de euros que han permitido poner en marcha de 415 proyectos de entidades sin ánimo de lucro, que han beneficiado de forma directa a 437.000 personas dentro y fuera de España.

INICIATIVAS EN 6 ÁREAS DIFERENTES

Los proyectos que recibirán financiación se categorizan dentro de seis áreas. En la primera de ellas, de integración laboral de jóvenes en riesgo de exclusión, los cinco proyectos que se llevarán a cabo con el apoyo de la Fundación Mutua Madrileña persiguen, en general, mejorar la formación y aumentar la empleabilidad de estos chicos y chicas con cursos de carpintería y mantenimiento, comercio y habilidades digitales, financiación del permiso de conducir u obtención del título de la ESO en aquellos que han abandonado los estudios.

En el área de atención a la discapacidad, se pondrán en marcha seis iniciativas. Algunas de ellas abordarán, en distintas zonas de España, la formación en oficios de personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental o sordera, con el fin de aumentar su empleabilidad. Otras ayudas se destinarán a la adecuación de viviendas para que personas con discapacidad intelectual puedan tener una vida independiente. Asimismo, en esta categoría también se apoyará la puesta en marcha de un servicio de valoración temprana y asistencia a en niños y niñas con sospecha de trastornos del espectro del autismo (TEA).

En la categoría de ayuda a la infancia, las cinco iniciativas que se pondrán en marcha beneficiarán a niños y niñas con problemas de salud o en situación de vulnerabilidad. Algunas van dirigidas a ofrecerles refuerzo escolar y actividades de ocio en algunos barrios marginales, mientras que otros proyectos abordarán las necesidades de pequeños con patologías graves y complejas que necesitan ser tratados en hospitales lejos de sus hogares. En este caso, hay iniciativas tanto de alojamiento como de atención psicológica o de cuidados paliativos.

Los cinco proyectos beneficiarios en la categoría de ayuda a víctimas de violencia de género y explotación sexual se desarrollarán por toda España, y ofrecerán acompañamiento integral a estas mujeres y orientación para su integración al mundo laboral, si bien también habrá iniciativas dirigidas a colectivos concretos dentro de las víctimas de esta lacra, como son las mujeres con trastornos mentales graves, en situación de sinhogarismo, o con problemas de adicciones e hijos e hijas a su cargo.

Las iniciativas para personas mayores o sin hogar incluyen el apoyo de espacios de acogida a personas sin hogar, alojamiento temporal y cobertura para personas mayores sin hogar, elaboración y distribución de menús diarios en una cocina solidaria, y ayuda emocional a personas mayores con deterioro cognitivo o demencia.

En cuanto a las iniciativas de cooperación al desarrollo, los seis proyectos tienen que ver con distintos aspectos para la mejora de la salud de la infancia en lugares como Bombay, Haití, Angola (dos proyectos), Filipinas o Mozambique.