Fundación ONCE forma en competencias digitales a más de 17.000 personas con discapacidad en España con 'Esenciales'

Fundación ONCE celebra el acto de cierre del proyecto Esenciales que forma en competencias digitales básicas a personas con discapacidad - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE ha formado en competencias digitales básicas a más de 17.000 personas con discapacidad en España con 'Esenciales', como ha dado a conocer en el encuentro de cierre del proyecto, desarrollado en el marco del programa 'Por Talento Digital', con el apoyo de Red.es.

A través de esta formación, los participantes han podido adquirir competencias digitales básicas orientadas a mejorar su autonomía, desenvolverse con mayor confianza en entornos digitales y ampliar sus oportunidades de inclusión social y laboral.

Más allá de la adquisición de conocimientos técnicos, 'Esenciales' ha contribuido a reducir la brecha digital entre personas con discapacidad, acercando herramientas y competencias cada vez más necesarias para participar plenamente en una sociedad digitalizada, como enfatizan sus impulsores.

Así se ha puesto de manifiesto en el encuentro celebrado este viernes en el Hub Por Talento Digital de Madrid, bajo el lema 'Saber es esencial. Contigo seguimos imparables. El reto continúa en Por Talento Digital', que ha contado además con testimonios en primera persona de alumnado y docentes, que compartieron cómo la formación digital ha contribuido a mejorar su autonomía, confianza y participación en el entorno digital.

En la apertura institucional, el director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha destacado que "la importancia de haber trabajado en red con el movimiento asociativo y la financiación de Red.es para lograr el éxito que hemos conseguido". Además, ha invitado a los asistentes a que "pierdan el miedo a la hora de afrontar los retos de la tecnología, que es la herramienta para mejorar la capacitación y no quedarnos fuera".

Por su parte, la directora de Formación y Empleo, Operaciones y Estudios de Fundación ONCE, Sabina Lobato, ha señalado que "ha sido un camino muy intenso, con mucho trabajo detrás, pero precisamente esa es nuestra responsabilidad: no estamos aquí para hacer las cosas fáciles, sino para llegar a las personas que pueden encontrarse en una situación de mayor vulnerabilidad y ofrecerles oportunidades reales".

"Hoy, el acceso a la formación digital es clave para participar plenamente en la sociedad, desarrollar un proyecto de vida propio y acceder a nuevas oportunidades personales y profesionales. La respuesta nunca debe ser el miedo, sino el conocimiento. Y ahí tenemos la responsabilidad compartida de una digitalización inclusiva y más justa. La tecnología no es el foco, el foco son las personas", ha subrayado.

El encuentro también ha contado con la directora de Humanismo, Talento y Emprendimiento en Red.es, Susana Pardiñas Iglesias, que ha destacado el valor de acercar las competencias digitales básicas a toda la población gracias a Generación D, con un enfoque práctico orientado a mejorar la vida diaria, la comunicación, la seguridad online o las oportunidades laborales.

Además, ha asistido la Trainer Paralímpica de Fundación ONCE y judoka paralímpica Marta Arce, quien ha puesto en valor la importancia de la superación, la constancia y la adaptación ante los retos. "Detrás de cada cifra hay una historia personal y detrás de cada curso hay una persona que decidió dar un paso adelante. Y, a menudo, ese primer paso es el más difícil. Cada oportunidad generada a través de esta iniciativa ha contribuido a avanzar hacia una sociedad más inclusiva", ha afirmado.

Por ello, ha asegurado que este acto es "el broche final de un proyecto que deja un impacto real en la vida de muchas personas y que demuestra el valor de la colaboración para construir una sociedad con más oportunidades para todos".

El programa 'Esenciales' se enmarca en la iniciativa Generación D, impulsada por Red.es y financiada por los fondos Next Generation de la Unión Europea, dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales, y ha tenido como objetivo contribuir a reducir la brecha digital en colectivos vulnerables.

Todos los itinerarios del programa 'Esenciales' han sido gratuitos, accesibles y se han impartido de forma presencial, con materiales adaptados y tutorías individualizadas para garantizar la participación de personas con distintos tipos de discapacidad y facilitar un aprendizaje práctico orientado a la autonomía digital.