Fundación ONCE lanza una nueva convocatoria de apoyo a emprendedores con discapacidad - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Fundación ONCE acaba de lanzar una nueva convocatoria de ayudas, a fondo perdido, para emprendedores con discapacidad de hasta un máximo de 18.000 euros, en función del cumplimiento de factores como situación laboral o sector de negocio, entre otros.

El objetivo de las ayudas es fomentar la creación de empleo, la mejora de la empleabilidad y la inserción socio laboral de las personas con discapacidad, impulsando sus capacidades, espíritu emprendedor y necesidades del tejido empresarial, a través de proyectos viables y sostenibles, según sus impulsores.

Los emprendedores con discapacidad que soliciten estas subvenciones podrán optar a una ayuda a fondo perdido de 3.000 euros que adicionalmente se incrementará si se cumplen los requisitos que se establecen en la convocatoria.

Fundación ONCE financia directamente, con fondos propios, ayudas en las comunidades autónomas de Aragón, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco. En el caso de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Ceuta y Melilla, la gestión se hace a través de la Incubadora Con Valores. Por su parte, Bridge for Billions será la encargada de los territorios de Asturias, Baleares, Islas Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Murcia.

Las convocatorias de ayudas al emprendimiento gestionadas por estas entidades en las zonas indicadas se desarrollan en el marco del Programa de Inclusión, Garantía Infantil y Lucha contra la pobreza, 2021-2027 cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)

REQUISITOS Y CUANTÍA

Según la convocatoria, la cuantía que pueden recibir los emprendedores que se presenten se puede incrementar si el solicitante pertenece a colectivos con especial dificultad de inserción como, por ejemplo, parálisis cerebral, discapacidad psicosocial y discapacidad intelectual. En este caso podrán tener una ayuda adicional de 2.000 euros.

También hay apoyo específico mediante un complemento de 1.000 euros por ser mujer, desempleado de larga duración, persona migrante o mayor de 45 años. En el caso de las mujeres víctimas de violencia de género, familias monoparentales y solicitantes que vivan en hogares con todos los miembros en desempleo, el complemento sería de 2.000 euros.

Por último, también se incluyen en la ayuda aportaciones en relación con la contratación de personas con discapacidad y se tendrán en cuenta factores de crecimiento, así como el sector económico del desarrollo de la actividad empresarial correspondiente.