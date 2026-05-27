Presentación de la exposición 'Mirar lo otro: narrativas de la investigación', de Fundación Pons, en su sede de Madrid - FUNDACIÓN PONS

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Pons aúna arte contemporáneo e investigación científica en la muestra 'Mirar lo otro: narrativas de la investigación', una exposición colectiva organizada junto a la Universidad Complutense de Madrid, Pons Escuela de Negocios, Huntress of ART y Fundación Hermanos Álvarez Quirós, representada por su presidenta Eva Martín del Valle.

A través de disciplinas como la pintura, la fotografía, la escultura, el collage y la instalación, la exposición explora la relación entre arte contemporáneo e investigación científica desde una perspectiva centrada en la experiencia humana. Las obras abordan cuestiones vinculadas al cuerpo, la enfermedad, el cuidado, la memoria, la prevención y las formas en que construimos conocimiento, según sus impulsores.

Así, 'Mirar lo otro' propone una reflexión sobre su dimensión emocional, social y simbólica. En este contexto, el arte aparece como un espacio capaz de traducir procesos complejos en imágenes, relatos y experiencias sensibles.

De este modo, la muestra reúne a artistas como Anna Elizabeth Salova, Belén Benavent, Gabby Grube, Jan Valdés Téllez, María Blanco-Cobaleda, María Fernanda Chacón, María Pérez-Coca, Natalia Dávila, Orly Morgenstern, Rebeca Pérez Méndez, Rodrigo Molina Picazo, Sveta Amova y Víctor Samarkanda, junto con alumnos y exalumnos del Máster en Arte, Mercado y Emprendimiento de la Universidad Complutense de Madrid.

La exposición podrá visitarse del 26 de mayo al 10 de junio de 2026 en la sede de la Fundación Pons, en Madrid. Además de la exposición, el proyecto contará con visitas guiadas y actividades abiertas al público para ampliar la experiencia de la muestra y fomentar el diálogo entre arte, ciencia y sociedad.