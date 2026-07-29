Grupo Social ONCE cierra 2025 con 80.000 profesionales en plantilla, tercer empleador de España: "Un hito inimaginable"

Informe Valor Compartido 2025 de Grupo Social ONCE - GRUPO SOCIAL ONCE

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE cerró el ejercicio 2025 alcanzando los 80.000 profesionales en plantilla, lo que sitúa a la entidad como el tercer máximo empleador en España y primer empleador en el mundo de personas con discapacidad, según el 'Informe Valor Compartido 2025' que ha presentado este miércoles la institución.

"Hemos alcanzado un hito que nadie podía imagina hace apenas unos años: 80.000 personas trabajando en igualdad, en equidad, con inclusión y con diversidad. Es un logro construido gracias y junto a la ciudadanía que siempre ha confiado y confía en nosotros y en nuestra labor", ha señalado en rueda de prensa la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE, María Teresa Rodríguez.

El Grupo, según el informe, ha incluido en el mercado laboral a 47.000 personas con discapacidad, que suponen el 59 por ciento de la plantilla, y 33.000 sin discapacidad. Además, han incorporado a alrededor de 36.000 mujeres (45% del total).

Durante 2025, el Grupo Social ONCE sumó 2.642 nuevos puestos de trabajo netos, con un ritmo de crecimiento del empleo de un 3,4 por ciento, por encima de la media estatal que se ha situado en 2,7 por ciento, tal y como ha destacado la institución. En la Comunidad de Madrid, la ONCE ha sumado 16.069 trabajadores y se crearon 859 empleos. "Esas personas han conseguido un trabajo bien valorado y digno, equitativo y con igualdad", ha afirmado el delegado de la ONCE en Madrid, Luis Natalio Royo.

En paralelo al crecimiento de empleo, los ingresos también han aumentado en las tres áreas del Grupo que incrementó un 3,4% las ventas de sus loterías "sociales, seguras y responsables" hasta los 2.927 millones de euros (1.661 retornan directamente en premios); Ilunion creció en facturación un 9,6% hasta los 1.443 millones de euros; y Fundación ONCE logró captar fondos hasta los 154,5 millones de euros, para ser repartidos íntegramente en proyectos destinados al sector de la discapacidad.

Además, toda la labor del Grupo en sensibilización, formación e impulso al empleo --liderada por Inserta Empleo-- logró generar 13.204 empleos exclusivamente ocupados por personas con discapacidad en terceras empresas, organizaciones o administraciones en 2025, una labor que acumula la creación de 111.624 puestos de trabajo en los últimos 10 años, verdadero motor de arrastre del empleo en ese sector de la población, a razón de 30 empleos impulsado cada día.

262,6 MILLONES A INVERSIÓN SOCIAL

El otro dato más destacado del Informe 2025 es haber podido dedicar a inversión social directa en personas con discapacidad un total de 262,6 millones de euros (254 en 2024), que impulsan la educación, la accesibilidad, el empleo y la inclusión real en todos los ámbitos de la vida. En la Comunidad de Madrid, la inversión social de la ONCE ha alcanzado los 11 millones.

Por ejemplo, para dar cobertura a las 72.443 personas ciegas afiliadas a la ONCE y recibir con los brazos abiertos a las 3.131 personas ciegas que, en 2025, se acercaron en cualquier centro de la Organización, tras perder la visión, buscando una verdadera tabla de salvación (544 en la Comunidad de Madrid); apoyo a los 7.250 estudiantes con discapacidad visual desde 0 años a la universidad (1.144 en la C. de Madrid); récord de 116.478 horas de mediación para personas con sordoceguera; 108 nuevos perros guía entregados (220 en Madrid); o impulso a la nueva Fundación ONCE Baja Visión, que superó los 500 usuarios en pocos meses de vida.

ILUNION Y ECONOMÍA SOCIAL

Por su parte, Fundación ONCE destinó en 2025 154,5 millones de euros a 2.234 proyectos de formación, empleo y accesibilidad de cerca de 1.000 asociaciones de personas con discapacidad en todos los puntos de España, una lluvia fina de solidaridad, acción e inclusión. En la Comunidad de Madrid se colaboró con 99 organizaciones.

El 67,7 por ciento de la cuantía se destinó a empleo y formación para el empleo, y el 32,3 por ciento restante a acciones vinculadas con la accesibilidad universal. Entre otras cuestiones se impulsaron 1.315 becas a estudiantes con discapacidad, y se gestionaron otras 1.113 del Programa Reina Letizia para la Inclusión (Real Patronato sobre Discapacidad); el programa Mujeres en Modo ON-VG dirigido a mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género suma más de 3.600 mujeres atendidas desde 2022, con empleo para 1.687 mujeres en este periodo, alrededor de 400 cada año; se han firmado 45 convenios en materia de accesibilidad universal e impulsado 188 acciones de emprendimiento para personas con discapacidad.

En el caso de las empresas Ilunion, la cifra de negocio se ha elevado hasta los 1.443,5 millones de euros en 2025 (447 millones de euros en la Comunidad de Madrid) e incorporar un 38,1 por ciento de personas con discapacidad en plantilla.

Ilunion cuenta con 549 centros de trabajo repartidos en toda España (112 en la Comunidad de Madrid), de los cuales el 43,5 por ciento son Centros Especiales de Empleo, lo que significa que su plantilla supera el 70 por ciento de personas con discapacidad. El crecimiento sostenido destaca en el área hotelera, con incorporación de nuevos establecimientos y también en la proyección internacional.

En formación, se dedicaron 628.000 entre todos los trabajadores y trabajadoras del Grupo Social ONCE en 2025. En tecnología, se ha incidido en la puesta en marcha de aplicaciones que demuestran que la accesibilidad es siempre posible y recomendable porque favorece a toda la población, también en el caso de la Inteligencia Artificial. "Porque la tecnología, si quiere ser útil, debe ser inclusiva o no será nada", han concluido Royo y Rodríguez.