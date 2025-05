El Grupo Social ONCE premia la "generosidad y el interés" de la sociedad de CyL

Premiados por el Grupo Social ONCE.

SALAMANCA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Social ONCE ha premiado la "generosidad y el interés" de la sociedad castellanoleonesa en sus Premios Solidarios 2025, que han reconocido a la Caja Rural de Zamora en la categoría de empresa; el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF)-IMSERSO de Salamanca en la categoría de estamento de la administración pública; la Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León en la categoría de organización; la Radio Lumbre dentro de la categoría de proyecto de comunicación y Enrique Cabero Morán como persona física.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE reconocen y premian a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos, tal y como han subrayado desde el Grupo Social ONCE en un comunicado recogido por Europa Press.

En la gala celebrada en el Teatro Liceo de Salamanca han participado el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones; la subdelegada de Gobierno de Salamanca, Rosa López; el vicepresidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo; la presidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Castilla y León, Araceli de las Heras; el delegado de la ONCE en Castilla y León, Ismael Pérez; el delegado territorial de Salamanca en la Junta, Eloy Ruiz, y la teniente alcalde del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez.

A través de la votación del jurado se ha reconocido "el compromiso social y la solidaridad con las personas que más lo necesitan tanto de organismos públicos, empresas, medios de comunicación, personas físicas directamente como de ONG", como han indicado desde el Grupo Social de la ONCE.

De este modo, el premio a la empresa lo ha recibido Caja Rural de Zamora por su compromiso al impulsar y apoyar actividades sociales o culturales y revirtiendo en la sociedad una parte importante de los beneficios de su gestión, ha destacado la entidad.

El galardón al estamento de la Administración Pública se ha entregado al Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física (CRMF)-IMSERSO de Salamanca-, por promover la participación, el aprendizaje y la convivencia en un entorno abierto y accesible, y fomentar la autonomía, el bienestar y la inclusión social.

Asimismo, el Premio Solidarios a la institución, organización, entidad u ONG lo ha recibido la Fundación Secretariado Gitano de Castilla y León, porque se abre un "hito importante" con el 600 aniversario de la llegada del pueblo gitano, una gran oportunidad para revertir una situación de "tímidos avances".

Por su parte, Enrique Cabero ha recibido el Solidarios a la Persona Física, por su "carácter conciliador y su lucha constante porque Castilla y León sea capaz de retener talento y mantenerlo".

Finalmente, el Premio al Programa, Artículo o Proyecto de Comunicación lo ha recogido Radio Lumbre, por ser un proyecto "integrador, visibilizando los temas e inquietudes que interesan a las personas en Castilla y León, dando voz a aquellos sectores de la población que habitualmente están menos representados en la sociedad".