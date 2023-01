Una herramienta de Fundación ONCE permite acceder a datos actualizados sobre discapacidad

Celebración de la jornada 'Discapacidad: un reto para las empresas, unam oportunidad', organizada por el Grupo Social ONCE y la Fundación SERES, en la sede de Por Talento Digital en Madrid - ONCE

Fundación SERES y Fundación ONCE coinciden el papel de la empresa en el tercer sector y en la apuesta por el talento diverso

19 Ene.

Odismet, el Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo de Fundación ONCE cofinanciado por el Fondo Social Europeo, ofrecerá de forma interactiva los principales contenidos de la Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2020 (EDAD 2022), la operación estadística más importante sobre discapacidad realizada en España por el Instituto Nacional de Estadística (INE) cada diez años.

Así se ha dado a conocer durante la jornada 'Discapacidad: un reto para las empresas, unam oportunidad', organizada por el Grupo Social ONCE y la Fundación SERES, en la sede de Por Talento Digital en Madrid, para presentar los principales resultados de la EDAD 2020, en la que han participado la directora de Formación, Empleo, Operaciones y Convenios de Fundación ONCE y directora general de Inserta Empleo, Sabina Lobato, y el responsable de Estrategia de Datos en Fundación ONCE/ Inserta, Luis Enrique Quifez.

"No estamos hablando de personas con un certificado de discapacidad, si no de limitaciones dentro de su vida, utilización o necesidad de ayudas técnicas e información sobre el estado de salud", ha detallado Lobato.

"En momentos como el actual o como los que hemos pasado en los últimos años, creo que se ha hecho todavía más relevante quien debe y cómo podemos poner a las personas en el centro. Lo que queremos es sumar capacidades, y que esas capacidades se conviertan en oportunidades para todas las personas", ha señalado por su parte la directora general de la Fundación SERES, Ana Sainz.

En el acto también ha participado la directora del programa 'Por Talento Digital' de Fundación ONCE, Mónica Cadenas, que ha puesto en valor los datos de empleo y formación aportados por la encuesta, así como la necesidad de apostar por la formación en general para el colectivo para tratar de incrementar sus niveles actuales, con hincapié en la formación de materias relacionadas con el ámbito digital y tecnológico como empleo del futuro.

"Juntos tenemos alguna oportunidad, por separado tenemos cero oportunidades. Juntos lo tendremos difícil, pero tendremos alguna oportunidad. No nos queda más remedio, aunque no quisiéramos no hay opción B, porque todo lo que tenemos que hacer en esta sociedad es desde un lado, tenemos que unirnos todos", ha enfatizado el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, en la clausura de la jornada.

ANALISIS MULTITEMÁTICO DE LA REALIDAD DE LA DISCAPACIDAD

Mientras, Quifez ha destacado que, con esta actualización, "Odismet pone de nuevo en primer plano la realidad de las personas con discapacidad desde un análisis multitemático, abordando con enorme profundidad cuestiones como la formación, el empleo, la discriminación, el cuidado y los cuidadores".

En su opinión, "será sin duda herramienta fundamental y base estadística para la planificación de políticas, investigaciones y proyectos para personas con discapacidad y un complemento necesario para entender las dificultades y retos que el colectivo tiene que afrontar en su vida diaria".

"Se ha diseñado un apartado organizado en nueve bloques informativos con gráficos interactivos que permiten explorar de manera amena y sencilla un importante volumen de la información que ofrece la encuesta y todo ello, sin necesidad de tener especiales conocimientos sobre estadística", ha precisado.

La primera de las secciones trata sobre el perfil de las personas con discapacidad, con acceso directo a cada variable de análisis para visualizar la información gráfica. El segundo de los bloques --titulado 'Educación'-- recoge datos sobre el tipo de escolarización y el absentismo escolar de los niños con discapacidad de entre 6 y 15 años y sobre el máximo nivel de estudios alcanzado por las personas con discapacidad de 16 y más años que residen en domicilios familiares.

'Empleo y actividad económica' es el siguiente bloque en el que la información versa sobre la situación del empleo y la actividad económica de las personas con discapacidad en relación con su actividad económica y situación profesional.

A continuación, se suma el apartado 'Participación y Relaciones Sociales' en el que los datos ofrecidos se refieren al nivel de participación y relaciones sociales que tienen las personas con discapacidad en cuanto a su pertenencia a las entidades del colectivo de discapacidad y las actividades que no pueden realizar por motivo de su discapacidad.

Las necesidades de accesibilidad que las personas con discapacidad tienen en diferentes ámbitos de su vida y la discriminación y el acoso que sufren en diferentes ámbitos de su vida ocupan los dos bloques siguientes, mientras que el séptimo y el octavo se ocupan de la información sobre los apoyos y cuidados personales que reciben las personas con discapacidad y su estado de salud, así como de los servicios sanitarios y sociales recibidos y no, así como de las prestaciones económicas e indemnizaciones recibidas por motivo de su discapacidad.

El último de los bloques contiene información comparativa desde la perspectiva de género de una selección de los principales indicadores de todas las secciones analizadas. Asimismo, contrapone la situación de las mujeres y los hombres con discapacidad.

CASOS DE ÉXITO

A continuación, se ha celebrado una mesa redonda sobre casos de éxito con la intervención de la directora de Diversidad e Inclusión de Acciona, Camino San Millán; la coordinadora de RSE y comunicación de Ford España, Rocío Zúñiga, y la gerente Diversidad e Inclusión de Repsol, Luisa María Roldán, quienes han relatado su experiencia en la inclusión de personas con discapacidad.

"Los retos no están en la discapacidad, si no que están en los entornos y en las barreras actitudinales y que, una vez que se superan, se comienza a hablar de oportunidades", ha destacado San Millán. Por su parte, Roldán ha defendido que las empresas tienen que trabajar para que las personas con discapacidad puedan acceder al empleo y "que nadie se quede atrás".

"Más allá de la igualdad de oportunidades, lo que queremos es generar una organización que sea el reflejo de la sociedad. Solo así conseguiremos ofrecer productos y servicios relevantes para la ciudadanía", ha añadido.

"Nuestro reto es unir fuerzas, abrir nuevas puertas y caminos y que vayamos llegando a otros entornos, ya que uniendo la tecnología y la innovación de nuestros vehículos hay una oportunidad de creas sinergias", ha concluído Zúñiga.