Ilunion TextilCare, El Corte Inglés y Mensajeros de la Paz: 'We Care' por la inclusión y ayuda a personas vulnerables

'We Care' De Ilunion Textilcare Es Una Iniciativa De Voluntariado Desarrollada Junto A El Corte Inglés Y Mensajeros De La Paz Para Mejorar La Vida De Personas En Situación De Vulnerabilidad - ILUNION TEXTILCARE

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ilunion TextilCare ha puesto en marcha 'We Care', una iniciativa de voluntariado desarrollada junto a El Corte Inglés y Mensajeros de la Paz, que combina el acceso a servicios básicos de higiene y ropa con acciones de acompañamiento y orientación laboral para facilitar la inserción personas en situación de vulnerabilidad.

El proyecto parte de la convicción de que la falta de acceso a ropa limpia y a una higiene adecuada supone no sólo una carencia material, sino una barrera para la inclusión social. Por ello, parte de las instalaciones de la planta de Ilunion TextilCare en Vallecas (Madrid) se han adaptado para crear un espacio integral de cuidado personal.

De esta forma, los beneficiarios podrán lavar y secar su ropa, acceder a duchas y vestuarios y participar en sesiones de acompañamiento, a lo que se sumará un servicio de orientación laboral diseñado para potenciar su acceso al mercado de trabajo.

El programa se organiza en turnos reducidos, lo que permite ofrecer una atención cercana y personalizada. Cada jornada se plantea como un espacio de escucha activa y mejora continua, con el objetivo de adaptar el modelo y maximizar su impacto social, como han explicado sus impulsores, que destacan que uno de los pilares de la iniciativa es la colaboración de El Corte Inglés, que aporta valor a través de la donación de textil y el compromiso con colectivos vulnerables.

En este marco, se ha creado un espacio de tienda solidaria dentro de las instalaciones, donde los beneficiarios pueden probarse y elegir libremente la ropa que desean llevarse ya que el objetivo del proyecto es recuperar la autonomía y la dignidad de las personas asociándolo al acto de elegir.

Además, esta colaboración se extenderá con el desarrollo de sesiones de empleabilidad y orientación laboral de la mano de El Corte Inglés dirigidas a facilitar el acceso al mercado de trabajo de las personas beneficiarias. De este modo, 'We Care' aspira a consolidarse no solo como un espacio de cuidado, sino también como una puerta de entrada a nuevas oportunidades laborales.

OBJETIVO: 120 BENEFICIARIOS AL AÑO

Desde su puesta en marcha el pasado 27 de noviembre, el programa 'We Care' ya ha impactado directamente en la vida de más de 20 personas en riesgo de exclusión social, con resultados tangibles como el lavado de más de 280 kilos de ropa y la entrega de cerca de 100 prendas.

Tras esta primera fase, Ilunion TextilCare prevé extender progresivamente la iniciativa a otras plantas de su red, con el objetivo de replicar el modelo en otras ciudades como Valladolid y consolidar el programa como pilar de apoyo recurrente a personas en situación de vulnerabilidad en España, con una previsión de 24 jornadas anuales que permitan beneficiar a 120 personas cada año.

En España, el 25,7% de la población se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que equivale a cerca de 12,5 millones de personas, según los últimos datos del INE.