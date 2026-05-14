La Liga de Accesibilidad presenta su II edición que realizará en 40 municipios de varias CC.AA y formará a 5.000 alumnos

La Liga de Accesibilidad presenta su II edición - LA LIGA DE ACCESIBILIDAD PRESENTA SU II EDICIÓN

MADRID, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La Liga de Accesibilidad ha anunciado el lanzamiento de su segunda edición, que se desarrollará en 40 municipios de distintas provincias del territorio español durante el curso académico 2026- 2027, con el fin de formar a cerca de 5.000 alumnos, como han dado a conocer sus impulsores, Fundación 'la Caixa' y Fundación ONCE.

Así, tras su primera edición en la provincia de Girona, celebrada durante el curso 2023-2024 y en la que participaron 8 municipios, 13 institutos y más de 600 alumnos, la Liga de Accesibilidad inicia una nueva etapa de expansión territorial con el objetivo de consolidarse como una herramienta educativa y social de referencia a nivel estatal.

En concreto, en esta segunda edición, se quiere llegar a 40 municipios de distintas provincias españolas para generar un impacto educativo estimado de entre 3.500 y 5.500 estudiantes de secundaria. También se busca incorporar 6 universidades y alrededor de 300 alumnos universitarios. Estas acciones se llevarán a cabo principalmente entre septiembre y diciembre de 2026, para culminar la fase final durante el primer trimestre de 2027.

La Liga de Accesibilidad es un proyecto educativo, social y territorial que convierte la accesibilidad universal en aprendizaje, acción y datos útiles para mejorar las ciudades. En concreto, el proyecto nace con una triple misión: sensibilizar y formar a las nuevas generaciones en accesibilidad universal desde una perspectiva práctica y vivencial; activar el cambio social, convirtiendo al alumnado en agente transformador de su entorno; y generar conocimiento útil, produciendo datos rigurosos que ayuden a los municipios a mejorar la planificación urbana y la toma de decisiones en materia de accesibilidad.

La metodología de Liga de Accesibilidad se desarrolla en tres fases: 'Aprendo', donde el alumnado recibe formación sobre diversidad, discapacidad y accesibilidad universal; 'Hago', fase en la que analiza su municipio e identifica barreras arquitectónicas; y 'Consigo', momento en el que ese trabajo se transforma en información útil para los municipios y en conciencia social para el alumnado.

La presentación oficial de esta nueva edición se ha celebrado este jueves en el Hub de XTalento Digital de Fundación ONCE, en Madrid, en un encuentro institucional y mediático que ha reunido a representantes de las entidades impulsoras, aliados estratégicos y medios de comunicación.

En la presentación se ha destacado que, en su primera experiencia territorial desarrollada en Girona, se realizaron más de 500 horas de formación impartida, cerca de 1.000 puntos de vía pública mapeados, se analizaron alrededor de 2.300 establecimientos y participaron 8 municipios y 13 institutos.

Los resultados evidencian además un impacto significativo en los conocimientos, actitudes y lenguaje del alumnado, impulsando un cambio cultural clave hacia una visión de la accesibilidad como un derecho y una responsabilidad colectiva, como han señalado.

Esta acción cuenta con la participación de la Fundación Step by Step, como entidad social estratégica del proyecto, así como el respaldo institucional del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). También cuenta con la colaboración de empresas como QUANTUM WAWE, GECOR System y Gablons.