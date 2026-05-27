Live Nation y Fundación ONCE impulsan un nuevo modelo de accesibilidad para que los conciertos sean más inclusivos

Live Nation España y Fundación ONCE impulsan un nuevo modelo de accesibilidad para conciertos. - LIVE NATION

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

Live Nation España impulsará junto a Fundación ONCE un nuevo modelo de accesibilidad que garantice el disfrute de la música en directo por parte de todas las personas, con el objetivo de contribuir al desarrollo de estándares más inclusivos para los conciertos.

Ambas entidades trabajan desde hace más de un año en diferentes acciones para profundizar en el conocimiento e implementación de la accesibilidad en conciertos y eventos de música en vivo, con la intención de integrarla de forma estructural en toda la experiencia.

La iniciativa ha incluido sesiones de focus group con personas con discapacidad con diferentes necesidades, análisis de experiencia de usuario y una prueba piloto desarrollada en los 38 conciertos de la gira 'Aullidos Tour' de Fito y Fitipaldis, finalizada el pasado 16 de mayo en Bilbao.

Entre las principales líneas de actuación destacan la mejora de la comunicación previa al concierto, la creación de procesos de ticketing más intuitivos y accesibles, la incorporación de tecnologías de apoyo, la señalización adaptada, la coordinación entre equipos operativos y la formación y sensibilización del personal implicado en los eventos.

Durante la prueba piloto participaron 258 voluntarios que atendieron a más de 1.500 personas con discapacidad, incorporando recursos como el sistema Navilens, la tecnología BeMyVega y canales de atención accesible, además de una coordinación operativa reforzada entre los diferentes equipos de trabajo de la gira.

Entre los aprendizajes obtenidos destaca que la principal barrera para muchas personas no siempre es física, sino informativa, por lo que la claridad en la comunicación previa, la facilidad para localizar información accesible y la reducción de la incertidumbre se señalan como factores clave para mejorar la experiencia de asistencia a conciertos.

El trabajo de campo también ha permitido constatar que la demanda real de accesibilidad supera en muchos casos las previsiones iniciales basadas únicamente en el ticketing, así como la necesidad de diseñar la accesibilidad desde el recorrido completo de acceso al recinto y no sólo desde las zonas reservadas para personas con movilidad reducida.

El proyecto ha puesto de relieve, además, la importancia de la coordinación entre producción, seguridad, ticketing, voluntariado y atención al público para garantizar una experiencia verdaderamente inclusiva y homogénea.

Para Live Nation España, esta iniciativa supone una línea estratégica de desarrollo a futuro y una oportunidad para seguir evolucionando la experiencia de los conciertos en directo desde una perspectiva más inclusiva, accesible y universal.

La compañía prevé continuar trabajando junto a Fundación ONCE y distintos agentes especializados para ampliar y mejorar progresivamente este modelo en futuros conciertos y festivales, así como para compartir aprendizajes y buenas prácticas que contribuyan al desarrollo del sector de la música en directo tanto en España como a nivel internacional.