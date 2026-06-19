Más de 300 jóvenes con discapacidad intelectual asisten en verano a campus del Programa UniDiversidad de Fundación ONCE

Lanzan la III Convocatoria para el desarrollo de 'Campus de verano UniDiversidad', de Fundación ONCE. - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 328 jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista participarán este verano en alguno de los 10 campamentos inclusivos de crecimiento personal impulsados por universidades y entidades del tercer sector, en el marco de la III Convocatoria para el desarrollo de 'Campus de verano UniDiversidad', puesta en marcha por Fundación ONCE.

Cofinanciada por el Fondo Social Europeo (FSE), la iniciativa pretende facilitar espacios de convivencia y formación a jóvenes con discapacidad intelectual, cuyas oportunidades en este sentido son "limitadas", como denuncian sus impulsores.

Por ello, los campamentos, que tendrán lugar entre julio y septiembre de 2026 en España e Italia, están concebidos como espacios lúdicos de convivencia y formación, con actividades enfocadas a dotar a los participantes de habilidades y competencias necesarias para mejorar su autonomía y aumentar sus oportunidades de inclusión social y laboral. Igualmente, contarán con experiencias inclusivas en actividades deportivas, de ocio y cultura.

Concretamente, los campus se desarrollarán en Ferrol, Burgos, Villanueva de la Cañada, Seu d'Urgell, Cazorla, Cortegana (Huelva), El Escorial, Sierra Nevada, Mallorca y la localidad italiana de Como.

Accesibles y de entre 8 y 10 días de duración, los campamentos están destinados a personas con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista reconocida con un grado igual o superior al 33% y estar desempleadas o inactivas y, a ser posible, que hayan participado en alguno de los Programas 'UniDiversidad' impartidos hasta la fecha en universidades españolas durante el curso escolar.

Aunque en cada uno de ellos participan varias entidades, las que los lideran son la Universidad de Salamanca; Centro de Enseñanza Universitaria SEK, S.A. (Universidad Camilo José Cela); Universidad de Granada; Universidad de Murcia; Universidade da Coruña; Universidad de Castilla-La Mancha; Fundación Miradas; APSA; Asociación Provincial Síndrome de Down de Sevilla y Provincia (Down Sevilla) y Fundación Privada El Maresme. En total, serán cerca de medio centenar las universidades y entidades que harán posible que se desarrollen los diez Campus de verano UniDiversidad impulsados por Fundación ONCE este año.