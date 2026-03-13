Más de 4.300 jóvenes con discapacidad intelectual participan en cursos y campus universitarios gracias a Fundación ONCE

Jornada Fundación ONCE - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 4.300 jóvenes con discapacidad intelectual se han beneficiado hasta el momento de los cursos de formación para el empleo y los campus de verano desarrollados en universidades españolas y extranjeras de la mano de Fundación ONCE a través de su Programa UniDiversidad.

Este programa, que cuenta con el apoyo del Fondo Social Europeo, pretende mejorar la inserción social y laboral de este colectivo, con especiales dificultades a la hora de encontrar trabajo.

En concreto, son más de 3.400 jóvenes con discapacidad intelectual los que se han formado o están formándose en competencias para el empleo en universidades españolas y más de 900 los que han participado en los 27 Campus de verano UniDiversidad celebrados en las dos ediciones del programa llevadas a cabo hasta la fecha.

Sin embargo, la fundación precisa que la cifra "es reducida" si se tiene en cuenta que, según datos del curso 2023/2024, en España hay más de un millón de jóvenes con discapacidad en edad de recibir formación y que de ellos, unos 300.000 podrían beneficiarse del Programa UniDiversidad, que, como las entidades sociales, llega únicamente a un tercio de ellos.

El Programa UniDiversidad nació en 2017 y va ya por su novena edición. Desde entonces, una media superior a los 350 jóvenes con discapacidad intelectual pasa cada curso por alguna de las universidades participantes, unas 30, y, del total de ellos, un 25% han conseguido empleo.

Además de los títulos propios ofertados por las universidades para mejorar el acceso al empleo de los jóvenes con discapacidad intelectual, UniDiversidad se complementa desde 2023 con los Campus de verano, espacios de ocio y formación que permiten a este colectivo disfrutar de actividades lúdicas y educativas en distintos lugares de España y el extranjero de la mano de universidades y entidades del tercer sector.

Para analizar la situación de UniDiversidad, tanto en lo que a los programas formativos como a los campamentos de verano se refiere, Fundación ONCE ha celebrado una jornada en Madrid en la que han participado representantes de universidades y sector de la discapacidad, en la que se han puesto sobre la mesa aspectos tales como la "oportunidad de aprendizaje continuo" que suponen las clases inclusivas o el "reto" de las prácticas y el acceso al empleo de los alumnos de UniDiversidad.

Uno de los principales puntos de mejora del programa está en las prácticas laborales y, por tanto, en el acceso al empleo, que supone un desafío en el caso de los jóvenes con discapacidad intelectual.