Más de 6.700 empresas proveedoras se forman en sostenibilidad con Pacto Mundial de la ONU, ICEX y Fundación ICO

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MADRID, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 8.000 personas empleadas de 6.700 empresas proveedoras de multinacionales españolas se formarán en sostenibilidad de la mano del Pacto Mundial de la ONU, ICEX y Fundación ICO, tras inscribirse a la cuarta edición del 'Programa de Capacitación: Proveedores Sostenibles' que llevan a cabo las citadas entidades.

Este proyecto formativo --que alcanza así nuevo récord de participación-- se puso en marcha en 2022 con el objetivo de fortalecer la sostenibilidad en las cadenas de suministro, proporcionando a las empresas proveedoras herramientas y conocimientos clave sobre sostenibilidad con especial foco en la integración de los ODS y los Diez Principios del Pacto Mundial de la ONU.

Desde su lanzamiento, el programa ha pasado de 2.300 empresas participantes en su primera edición a casi 7.000 empresas en la cuarta. Este aumento refleja, por un lado, el creciente interés del sector privado por la transformación sostenible y, por otro, el éxito del programa, que es señalado como útil por 9 de cada 10 empresas participantes, como indican sus impulsores.

Además, en esta ocasión, se ha ampliado el alcance a grandes empresas proveedoras, lo que ha permitido que el 24% de las empresas participantes sean grandes, mientras que el 76% corresponden a pymes.

Otro de los aspectos más destacados del programa es su carácter internacional ya que esta IV edición ha consolidado su impacto global con la participación de pymes de 87 países y ha ampliado su oferta formativa disponible en español, inglés y portugués, con el programa en francés.

Como novedad adicional, se ha introducido una nueva modalidad de sesiones online, divididas en principiantes y avanzadas. Las sesiones para principiantes siguen el formato de ediciones previas, mientras que las sesiones avanzadas están diseñadas para empresas con un nivel alto en sostenibilidad o que hayan completado el programa en años anteriores. Estas sesiones avanzadas abarcarán temas como la definición de una estrategia en sostenibilidad, el cálculo de las emisiones de alcance 3, o el desarrollo de modelos de economía circular, entre otros.

Entre los beneficios para las empresas proveedoras, además de la formación gratuita, se encuentra la obtención de un certificado que avala su participación y cumplimiento, lo que les permitirá mejorar su posicionamiento en el mercado y responder mejor a los requisitos de sostenibilidad exigidos por grandes compañías.

El 'Programa de Capacitación: Proveedores Sostenibles' cuenta con la colaboración activa de 54 grandes empresas españolas, que desempeñan un papel fundamental en impulsar la sostenibilidad en sus cadenas de suministro. Estas entidades no solo promueven la formación en su cadena de valor, sino que también lideran el cambio hacia modelos de negocio más sostenibles, involucrando a sus empresas proveedoras en el proceso.