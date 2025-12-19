'La Música del Reciclaje' de Ecoembes celebra su concierto navideño solidario, 'sold out' con Rozalén y Abraham Cupeiro

Archivo - La cantante Rozalén durante un concierto en las Noches del Botánico, en el Real Jardín Botánico Alfonso XIII, a 9 de junio de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

La orquesta 'La Música del Reciclaje' de Ecoembes vuelve a celebrar esta Navidad su tradicional concierto solidario, que se celebrará este 23 de diciembre en Madrid, con el lema 'Lo invisible a los ojos' para invitar a los asistentes a descubrir la belleza oculta en aquello que parece no tener valor.

En esta ocasión, el concierto contará con Rozalén, una de las voces más reconocidas y comprometidas del panorama musical español, y Abraham Cupeiro, compositor y explorador sonoro que ha dedicado su vida a rescatar instrumentos olvidados devolviéndoles su voz. Además, volverá a participar una representación de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, su orquesta hermana de Paraguay.

La orquesta 'La música del reciclaje' está compuesta por jóvenes procedentes de entornos vulnerables, que cuentan con una segunda oportunidad a través de la música con instrumentos elaborados con materiales reciclados, como recuerda Ecoembes.

Bajo la dirección de Nacho García, con Sergio Peris-Mencheta como narrador y acompañados de sus instrumentos creados a partir de materiales reciclados, los músicos revelarán que "la verdadera magia suele encontrarse donde menos se espera".

El concierto se celebrará en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío, este martes 23 de diciembre, a las 19.30 horas.