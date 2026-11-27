La orquesta de Ecoembes ofrecerá su concierto navideño junto al Coro de la ONCE el 22 de diciembre a las 19:30. - ECOEMBES Y ONCE

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La orquesta de 'La Música del Reciclaje' de Ecoembes celebrará su tradicional concierto de Navidad el próximo 22 de diciembre a las 19:30 horas en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Este año, estará acompañada por el Coro Fermín Gurbindo de la ONCE, una formación integrada en su mayoría por personas ciegas o con discapacidad visual, según han informado este viernes las entidades organizadoras.

Bajo el lema 'La sinfonía de los juguetes', el espectáculo combinará grandes clásicos, bandas sonoras y ritmos populares en un recorrido musical que evocará la magia de la Navidad, la ilusión y los recuerdos de la infancia. En este marco, los intérpretes volverán a demostrar que las personas y los objetos pueden encontrar nuevas oportunidades cuando cuentan con el acompañamiento y las herramientas necesarias para desarrollar todo su potencial.

El evento contará con interpretación en lengua de signos y un programa adaptado al sistema braille para facilitar que la experiencia musical pueda ser disfrutada por el mayor número posible de personas. Las entradas para el concierto ya están disponibles en la web del teatro y su recaudación se destinará a 'La Música del Reciclaje', contribuyendo así a que el proyecto pueda seguir ofreciendo formación musical y nuevas oportunidades a los jóvenes que forman parte de él.

De forma paralela, se llevará a cabo una recogida de juguetes a favor de Somos Red EntrePozo VK y Aldeas Infantiles SOS. Los asistentes podrán colaborar el día del concierto donando un juguete nuevo o usado, envuelto y con la edad recomendada indicada. Asimismo, podrán realizar una aportación económica para contribuir a que la ilusión de la Navidad llegue a más niños y niñas.

La coordinadora ESG en Ecoembes, Beatriz Aylagas, ha señalado que este concierto representa "que la música, unida a la circularidad, es una herramienta imparable de inclusión social y esperanza". "Después de más de una década impulsando esta iniciativa, ver cómo la orquesta conquista nuevos escenarios y suma alianzas nos reafirma en que el trabajo colaborativo es el motor real para transformar vidas y construir un mundo mejor", ha indicado.

Por su parte, el director de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad del Grupo Social ONCE, Fernando Riaño, ha destacado que esta iniciativa "refleja muy bien el espíritu" de su alianza con Ecoembes, 'Por un futuro circular e inclusivo'.

"Unir talento, inclusión y cultura del reciclaje demuestra que lo social y lo ambiental no son caminos separados, sino dos dimensiones de un mismo futuro, del futuro que queremos y que debemos promover. A través de un instrumento tan potente y transformador como la música, durante el concierto se va a poner en valor el talento de las personas ciegas y con discapacidad y se va a contribuir a extender la cultura del reciclaje y el cuidado del planeta", ha destacado.