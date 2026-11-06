Nace 'RNE accesible', servicio de radio de emisión regular en TDT para personas con discapacidad auditiva

Presentación de RNE accesible, esta mañana en en el edificio de la Casa de la Radio en Prado del Rey. - RNE

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

RTVE ha presentado oficialmente este jueves en la Casa de la Radio 'RNE accesible', un "innovador" servicio que permitirá a las personas con discapacidad auditiva acceder a la programación de Radio Nacional a través de la TDT mediante subtitulado, lengua de signos e imagen del estudio, según ha informado la corporación.

La iniciativa comienza de esta manera sus emisiones regulares llegando a más del 99% de la población española, coincidiendo con la culminación de la primera fase del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre (TDT) en la que este jueves, 5 de noviembre, toca resintonizar todos los televisores de España.

'RNE accesible' se incorpora a la oferta de RTVE como un nuevo servicio disponible en la TDT. Los ciudadanos que dispongan de televisores compatibles con la Ultra Alta Definición podrán seguir la emisión de Radio Nacional con subtítulos, interpretación en lengua de signos y acceso visual al estudio principal de emisión, posibilitando el acceso de las personas con discapacidad auditiva a los contenidos radiofónicos.

La puesta en marcha de este servicio culmina un proceso iniciado por RTVE en 2023 con una experiencia piloto desarrollada junto al Centro Español de Subtitulación y Audiodescripción (CESyA), y continuado posteriormente con emisiones experimentales que han permitido perfeccionar el modelo hasta su lanzamiento definitivo.

Además de responder al compromiso de RTVE con la accesibilidad universal y el servicio público, 'RNE accesible' constituye una iniciativa pionera en el ámbito internacional. Según la información recabada por RTVE, no existe actualmente ningún servicio equivalente de radio accesible de emisión regular en el entorno de la Unión Europea de Radiodifusión (UER), lo que convierte a esta propuesta en una referencia de innovación e inclusión para el sector audiovisual europeo.

Con el lanzamiento de 'RNE accesible', RTVE refuerza su compromiso de hacer llegar a los ciudadanos una oferta audiovisual lo más inclusiva posible.

CÓMO NOS LO MONTAMOS

Por su parte, RNE Audio estrenará el próximo 10 de noviembre un nuevo pódcast sobre discapacidad pensado para que las personas ajenas a esta realidad la conozcan un poco mejor, destierren prejuicios y resuelvan dudas. Su título, 'Cómo nos lo montamos', hace referencia a cómo se desenvuelven las personas con diferentes discapacidades para realizar actividades corrientes que, en ocasiones, se da por sentado que no pueden hacer.

Escrito por la periodista Ana Gómez Quintana, el pódcast habla en primera persona, ya que ella es ciega y es quien explica su experiencia y presenta otras historias. De este modo, 'Cómo nos lo montamos' busca abordar distintas discapacidades desde diferentes puntos de vista y, además de los protagonistas, cuenta con las voces de técnicos, profesores, familiares, expertos o representantes del mundo asociativo. Porque, como explica la periodista, "aunque hay prejuicios comunes, cada situación, cada individuo y cada caso es distinto, y lo mejor es dar voz a todos sus protagonistas".

Según Gómez, "a veces, la gente que no ha tenido mucho contacto con la discapacidad se siente un poco descolocada, se sorprenden de que hagamos cosas tan básicas como manejar la olla exprés, salir a bailar o viajar", agrega. En su opinión, "hay todavía mucho desconocimiento e invisibilidad en torno a la discapacidad" por lo que considera "normal que la gente tenga dudas y pregunte".

"El pódcast parte de mi experiencia personal (y de las experiencias de otras personas), pero no pretende hablar en nombre de todo un colectivo. Hay un montón de circunstancias que influyen en la vida de una persona. Si de verdad quieres saber cómo se lo monta alguien en concreto, pregúntale, es lo mejor", concluye.