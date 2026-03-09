Nespresso dona 215 toneladas de arroz a Bancos de Alimentos españoles gracias al reciclaje de sus cápsulas

Archivo - Arroz Extra cultivado gracias al compost enriquecido con los posos de café de cápsulas Nespresso recicladas con el proyecto ‘Arroz Solidario’. - NESPRESSO - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

Nespresso ha donado 215 toneladas de arroz a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), un 5% más que en la campaña anterior, a través de su proyecto de economía circular 'Arroz Solidario', que transforma los posos del café de las cápsulas recicladas en compost para el cultivo del arroz.

Según Nespresso, esta es la mayor donación anual realizada por la compañía desde el inicio del programa en 2011 y permitirá distribuir 860.000 raciones de comida a más de 9.500 personas a través de los 54 Bancos de Alimentos asociados a FESBAL en toda España. Desde el inicio del programa, la compañía ha entregado 1.967 toneladas de arroz, lo que equivale a cerca de ocho millones de raciones de comida.

"'Arroz Solidario' es un proyecto clave en nuestro compromiso con la economía circular y la comunidad local. Es la prueba de que un pequeño gesto, como el de reciclar una cápsula, puede generar un impacto extraordinario", ha expresado la directora general de la compañía en España, Brigitte Felber, en un comunicado.

El proceso de reciclaje se articula a través de los puntos de recogida de cápsulas, donde son apartadas para pasar a una planta de reciclaje gestionada por Tradebe. Una vez allí, se separa el aluminio de los posos de café y mientras el aluminio se recicla, los posos se transforman en compost que la cooperativa Cámara Arrossera del Montsià utiliza para fertilizar sus arrozales en el Delta del Ebro. Una vez recolectada la cosecha, Nespresso adquiere la totalidad del arroz y lo cede a FESBAL para su distribución, como ha explicado la compañía.

El presidente de la Cámara Arrossera del Montsià, Alejandro Morales, ha señalado que incorporar ese compost a los arrozales "mejora la calidad del suelo y refuerza el compromiso con una agricultura más eficiente, responsable y alineada con los retos ambientales actuales".

El proyecto tiene además incidencia medioambiental en el Delta del Ebro, "un ecosistema de gran valor que afronta retos derivados de la crisis climática, como la regresión, la subsidencia y la salinización", ha subrayado Nespresso. En este sentido, Felber ha afirmado que el compost producido "no solo mejora la fertilidad del suelo, sino que también contribuye a mitigar los efectos del cambio climático" en la zona.

Por su parte, el director de FESBAL, Francisco Greciano, ha destacado que desde el inicio de la colaboración "ya se han donado 1.967 toneladas de arroz, contribuyendo a apoyar a miles de personas en situación de vulnerabilidad". En reconocimiento a esta trayectoria de 14 años, FESBAL ha otorgado a 'Arroz Solidario' la 'Espiga de Oro 2025', su máximo galardón, que "reconoce el impacto social de la iniciativa en la lucha contra la pobreza alimentaria en España", como ha subrayado Nespresso.

El proyecto incluye además una dimensión de promoción del liderazgo femenino en el sector agrícola. Adela Tomàs, agricultora y productora de 'Arroz Solidario', fue la primera mujer en 90 años en acceder al Consejo Rector de la Cámara Arrossera del Montsià.

"El papel de la mujer en la agricultura siempre ha sido muy importante, pero la mecanización nos dejó en un segundo plano. Poco a poco, estamos volviendo a entrar en el sector y aportando muchísimo", ha afirmado Tomàs, quien ha añadido que su intención es que "cada vez más mujeres participen" en iniciativas de este tipo.