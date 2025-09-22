La nueva edición de Foro Demos tratará la filantropía y los conflictos bélicos en el sector de las fundaciones

La Asociación Española de Fundaciones (AEF) organiza la novena edición de #ForoDemos, el evento de referencia en el sector de las fundaciones y la sociedad civil. - AEF

La edición de 2025 de Foro Demos, el Foro de Fundaciones y Sociedad Civil, tendrá como temas principales la filantropía y los conflictos bélicos enfocados al sector fundacional.

El foro, que se celebrará en el CaixaForum de Sevilla entre el 30 de septiembre y 1 de octubre, pondrá el foco el las frontes de la filantropía, siendo este el lema de la novena edición.

"Las fronteras construyen nuestro mundo, delimitan nuestras culturas y nuestras sociedades. Fronteras naturales, políticas o legales, exteriores e interiores, materiales o intelectuales. La esencia de la filantropía está justamente en superar fronteras, límites y brechas. Antiguas y nuevas fronteras, visibles e invisibles, en un mundo incierto", han expresado en un comunicado desde la Asociación Española de Fundaciones (AEF).

Asimismo, han explicado que las fundaciones afrontan los desafíos demográficos, naturales, sociales y económicos "creando puentes y entablando conversaciones" y que la filantropía "reacciona ante el incremento de la población mundial, el invierno demográfico en algunas zonas, ante la vertiginosa revolución tecnológica y la polarización, reforzando los lazos".

PROGRAMACIÓN DEL FORO DEMOS 2025

Para conversar sobre estos temas, el miércoles 1 de octubre (09:30 - 10:30 h) tendrá lugar la mesa redonda 'Filantropía y conflictos bélicos, con la participación del exjefe de la Unidad Militar de la UME y Fundación de las Ciencias y las Artes Militares, Luis Manuel Martínez Meijide; el Secretario Técnico del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario (CEDIH) de Cruz Roja Española, Joaquín López; y el miembro fundador y Codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria (IECAH), Francisco Rey.

Ese mismo día, también tendrá lugar la mesa redonda 'Organizaciones internacionales y ONGs ante los cambios en el establishment internacional' (11:00 - 12:00h), con la participación de Rafael Dezcallar, diplomático y presidente de la Fundación Ayuda en Acción, Hanna Surmatz, Head of Policy de Philea (Philantropy Europe Association), Jordi Llopart, Asesor senior del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y Edelmira Campos, Asistente de Relaciones Exteriores en UNHCR/ACNUR España.

Por su parte, el día1 de octubre, Foro Demos tiene previstas varias sesiones sobre educación, inteligencia artificial, economía, desastres naturales, empleo y transición ecológica y culminará con la presentación de 'Tesauro de la Filantropía en España', a cargo de Marta Rey e Isabel Peñalosa, autoras de la obra.