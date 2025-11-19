'ON Fologüers' de Fundacion ONCE celebra el Día de la Infancia con un capítulo sobre inclusión y supresión de barreras

'ON Fologüers' De Fundacion ONCE Celebra El Día De La Infancia Con Un Capitulo Sobre Inclusión Y Eliminar Barreras - FUNDACIÓN ONCE

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La serie animada de la Fundación ONCE, 'ON Fologüers' conmemorará el Día de la Infancia, que se celebra este 20 de noviembre, con un capítulo especial sobre inclusión y supresión de barreras que pretende mostrar algunas de las dificultades que viven los niños con discapacidad en la escuela, según ha dado a conocer la fundación.

'ON Fologüers' nació en el año 2016 con el objetivo de promover la normalización y plena inclusión social de las personas con discapacidad y mostrar la discapacidad sin que se hable de ella. Esta serie ya cuenta con dos temporadas y se puede ver en la plataforma 'YouTube', así como en redes sociales.

En concreto, este capítulo retrocederá en el tiempo y presentará a los protagonistas de la pandilla de amigos en su primer 'cole', cuando empezaban Educación Infantil y llevaban 'babi'.

El episodio narra cómo se conocieron y cómo desde el principio entendieron e hicieron entender a los demás que si sumaban fuerzas para ayudarse entre ellos, los obstáculos ligados a sus discapacidades se salvaban mejor.

De este modo, el audiovisual muestra cómo la inclusión lleva a la normalidad y a la mejora en la eliminación de barreras físicas y mentales, ya desde la escuela. El episodio concluye cuando los protagonistas regresan como jóvenes a su antiguo cole y ven cómo muchos de los problemas que encontraron de niños ya se han solventado.

Esta serie presenta a jóvenes --Adolfo, María, Laura, Toni y Daniel-- con y sin discapacidad que desarrollan su vida en distintos entornos y protagonizan tramas a través de las que visibilizan las barreras sociales y arquitectónicas a las que deben hacer frente en su día a día.

El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, ha señalado al inicio de la serie que "la discapacidad no es la protagonista". Así, ha asegurado que el objetivo de esta iniciativa era y es "mostrar la discapacidad sin que se hable de ella, en un tono desenfadado y distendido, para enseñar la realidad como es".

"Siempre hemos pretendido reflejar el concepto del diseño para todos y transmitir con una sonrisa valores como la solidaridad, el compromiso, el compañerismo, que llevados a nuestro día a día nos permiten lograr la inclusión de las personas con discapacidad", ha añadido Martínez Donoso.

Asimismo, la trayectoria de esta serie ha tenido reconocimientos como el Premio CERMI en la categoría 'Medios de Comunicación e Imagen Social' en el año 2017 o el Premio de Asociación Española de Fundaciones (AEF) en su apartado de 'Comunicación' en 2020.