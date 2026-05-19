Los Premios Luz Verde de WWF y Onda Cero reconocen seis iniciativas de sostenibilidad y contra el cambio climático

Premios Luz Verde de WWF y Onda Cero - WWF Y ONDA CERO

MADRID, 19 May. (EUROPA PRESS) -

WWF y Onda Cero han reconocido seis iniciativas por su contribución a la sostenibilidad y la lucha contra el cambio climático en la segunda edición de los Premios Luz Verde, que se han celebrado en el Real Jardín Botánico-CSIC.

En total, se han concedido cinco galardones y una mención especial en los ámbitos de la tierra, el agua y el aire. Los premios han sido elaborados a partir de materiales reciclados, como redes de pesca recuperadas, como han indicado sus impulsores.

De este modo, en la categoría Luz Verde Tierra el premio ha sido para la Fundació Catalunya La Pedrera por su proyecto 'Bioeconomía forestal en los Pirineos - Bio For Piri', una iniciativa que apuesta por la gestión forestal sostenible para reducir el riesgo de incendios y revitalizar el medio rural mediante un modelo de bioeconomía replicable.

Mientras, en la categoría Luz Verde Agua, el reconocimiento ha sido para AEMS Ríos con Vida por 'Adopta un río Palancia', un proyecto pionero de custodia fluvial que combina restauración ambiental, participación ciudadana y gobernanza colaborativa para la conservación de ecosistemas hídricos.

La categoría 'Luz Verde Aire' ha contado con tres ganadores ex aequo: Bodega Bosque de Matasnos, por su modelo de bodega autosuficiente basada en energías renovables, referente en descarbonización en el sector vitivinícola; Red Alimenta, por su iniciativa comunitaria en Toledo que combate el desperdicio alimentario mediante redes vecinales de aprovechamiento de excedentes; y Red de vencejos de Toledo, por su labor de conservación de esta especie y su contribución a la reducción del uso de plaguicidas a través de la sensibilización y la acción ciudadana.

Además, el jurado ha entregado la Mención Especial Luz Verde al Ayuntamiento de Legarda (Navarra) por su proyecto 'AdáptaTe', una propuesta comunitaria de adaptación climática que surge tras un incendio devastador y que plantea soluciones innovadoras y replicables para entornos rurales.

Luz Verde es una iniciativa de Onda Cero y WWF que busca dar visibilidad a proyectos que contribuyen de forma tangible a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático, promoviendo soluciones reales con impacto positivo en la sociedad. Este año han contado, además, con la colaboración del Real Jardín Botánico.