Unicaja respalda la décima edición de 'Creando Sinergia', con 150 clarinetistas de Cantabria, Asturias y CyL

Conciertos de la décima edición de 'Creando Sinergia' (CRESI). - UNICAJA

OVIEDO 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unos 150 estudiantes y docentes de clarinete han participado durante marzo en los conciertos de la décima edición de 'Creando Sinergia' (CRESI), un proyecto educativo y artístico de referencia en España que cuenta con el respaldo de Unicaja. Las actuaciones han tenido lugar en Oviedo, Astorga y Avilés, reuniendo a alumnado de conservatorios y escuelas de música de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Los conciertos se celebraron el 15 de marzo, en el Auditorio Príncipe Felipe de Oviedo; el día 22, en el Teatro Gullón de Astorga, y, finalmente, el 27 de marzo en la Casa Municipal de Cultura de Avilés, donde se puso el broche final a esta edición conmemorativa, según ha indicado Unicaja en nota de prensa.

Sobre el escenario han actuado en directo músicos de todas las edades y diferentes niveles formativos, procedentes de 18 centros educativos.

'Creando Sinergia' nació con el objetivo de "fomentar el trabajo cooperativo" entre estudiantes de distintas generaciones y favorecer su desarrollo artístico a través del clarinete, integrando aprendizaje y difusión cultural.

Bajo el título 'Algo muy nuestro', el programa artístico de este año ha realizado un recorrido por la música española de finales del siglo XIX y principios del XX, con obras de autores como Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de Falla, entre otros.