UNIR y Gobierno cántabro desarrollan 'Cantabria Tech Talent', modelo pionero de formación tecnológica junto a la empresa

Arranca 'Cantabria Tech Talent' con 68 alumnos que realizarán prácticas en 33 empresas - GOBIERNO DE CANTABRIA

LOGROÑO, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) y el Gobierno de Cantabria han puesto en marcha 'Cantabria Tech Talent', un programa pionero que introduce en España un modelo de apprenticeship orientado a conectar de forma efectiva la formación universitaria con las necesidades del tejido empresarial.

Impulsado junto a la Cámara de Comercio de Cantabria, el programa arranca con 68 alumnos que se formarán en competencias tecnológicas avanzadas mientras desarrollan su aprendizaje en entornos reales dentro de 33 empresas de la región.

'Cantabria Tech Talent' nace para dar respuesta a un doble reto: la dificultad de las empresas para encontrar determinados perfiles tecnológicos y la necesidad de ofrecer a los jóvenes itinerarios formativos más conectados con la realidad productiva. Para ello, propone un modelo en el que formación académica y aplicación práctica se desarrollan de forma simultánea, bajo un enfoque altamente especializado y orientado a la adquisición de competencias.

El interés generado por la iniciativa -con 1.359 solicitudes recibidas de 765 candidatos- refleja la necesidad de este tipo de programas, que apuestan por una formación de última milla diseñada junto a las propias empresas.

La directora ejecutiva de UNIR, Cristina Chacón, ha destacado durante la apertura que "la universidad tiene hoy el reto de conectar conocimiento académico, práctica en empresa y necesidades reales del mercado para formar talento que aporte valor desde el primer día". En este sentido, ha subrayado que este programa "refuerza el papel de la universidad como motor de competitividad e innovación".

Además de la formación universitaria, los participantes contarán con mentores y un seguimiento continuo que facilitará la aplicación de conocimientos en entornos reales desde el inicio del programa y, al superarlo con éxito, obtendrán un título universitario propio que acredita las competencias adquiridas.

Para las empresas, esta iniciativa supone la posibilidad de participar activamente en la formación de perfiles alineados con sus necesidades, contribuyendo al desarrollo del talento tecnológico en la región.

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti, ha enmarcado esta iniciativa en el compromiso del Ejecutivo con la transformación digital y el fortalecimiento del tejido productivo, destacando la inversión de 620.000 euros destinada al programa.

Asimismo, ha anunciado la apertura de una segunda convocatoria en abril, con inicio previsto en julio, con el objetivo de ampliar el alcance de una iniciativa que aspira a consolidarse como referencia nacional en formación tecnológica vinculada a la empresa.

COLABORACIÓN PARA IMPULSAR EL TALENTO TECNOLÓGICO

'Cantabria Tech Talent' es un ejemplo de colaboración público-privada en el que administración, universidad y empresas comparten un mismo objetivo: reducir la brecha entre formación y necesidades reales del mercado.

Durante el acto de presentación, representantes empresariales y alumnos participantes han puesto en valor el carácter diferencial del programa, destacando la posibilidad de desarrollar competencias en entornos reales desde el inicio, con el respaldo de una formación universitaria especializada.

Con esta iniciativa, UNIR avanza en la implantación en España del modelo de apprenticeship, una fórmula consolidada internacionalmente que sitúa al estudiante en el centro de un proceso formativo más conectado, aplicado y alineado con los retos actuales de las organizaciones.

Las empresas interesadas en participar en la siguiente edición pueden contactar en: cantabriatechtalent@unir.net

Los alumnos pueden inscribirse a través de: https://www.universia.net/es/empleo/clientes/cantabria-tech-talent